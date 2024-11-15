Описание

Soul Land: New World — это первая MMORPG с открытым миром по культовому IP, воплощающая оригинальную историю с официальной лицензией. Погрузитесь в захватывающее приключение, где вас ждёт грандиозная карта, реалистично отображающая континент Soul Land, встреча с Мастерами душ и множество удивительных сюрпризов.





Исследуйте таинственные земли, сражайтесь в эпических битвах 5 на 5, 10 на 10 или участвуйте в массовых войнах для 400 игроков. Настройте своего персонажа с помощью сотен нарядов и уникальных маунтов, найдите редкие сокровища и создайте свой мир зверей. Soul Land: New World предлагает уникальное сочетание масштабных сражений, глубокого социального взаимодействия и безграничных возможностей для творчества. Присоединяйтесь к сообществу и станьте частью легенды Soul Land!