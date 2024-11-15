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Soul Land: New World (Мод меню)

Soul Land: New World (Мод меню) 0.12.134

Исследуйте бескрайний мир приключений и магии
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Версия:
0.12.134
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
LING CHAI (HONG KONG) LIMITED
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
66
Скриншоты
Описание

Soul Land: New World — это первая MMORPG с открытым миром по культовому IP, воплощающая оригинальную историю с официальной лицензией. Погрузитесь в захватывающее приключение, где вас ждёт грандиозная карта, реалистично отображающая континент Soul Land, встреча с Мастерами душ и множество удивительных сюрпризов.


Исследуйте таинственные земли, сражайтесь в эпических битвах 5 на 5, 10 на 10 или участвуйте в массовых войнах для 400 игроков. Настройте своего персонажа с помощью сотен нарядов и уникальных маунтов, найдите редкие сокровища и создайте свой мир зверей. Soul Land: New World предлагает уникальное сочетание масштабных сражений, глубокого социального взаимодействия и безграничных возможностей для творчества. Присоединяйтесь к сообществу и станьте частью легенды Soul Land!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Глобальный множитель скорости

Примечание: Игра в значительной степени серверная, больше функций мода не планируется.

Тем не менее, мод должен помочь вам в прохождении квестов, навигации, движении в более быстром темпе.

Если вам это не нравится, пожалуйста, проигнорируйте эту ветку, спасибо.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Soul Land: New World (Мод меню) v0.12.134 MOD APK

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Скачать Soul Land: New World (Мод меню) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб
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