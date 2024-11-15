Описание

Werewolves 2: Pack Mentality — это захватывающее интерактивное продолжение из 360 000 слов от Джеффри Дина, автора знаменитой серии «Коготь, тень и мудрец». Ваша судьба, как и судьба вашей стаи, определяется исключительно вашим выбором, что превращает текстовую историю в мощное и эмоционально насыщенное приключение.





После событий Werewolves: Haven Rising вы и ваша стая, вырвавшись из лагеря Хейвен, стоите перед новой, опасной задачей. Проникновение в сверхсекретную военную тюрьму «Гвоздь» для освобождения своих собратьев ставит под сомнение вашу стратегию и лидерские навыки. Но борьба за свободу только начинается, ведь интеграция освобожденных волков обострит внутренние конфликты, проверит доверие и вызовет напряжение. Смогут ли ваши решения сохранить единство стаи в условиях растущего хаоса? Узнайте, погрузившись в этот эпический роман, где выбор — это всё.