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Werewolves 2: Pack Mentality (Мод, Unlocked)

Werewolves 2: Pack Mentality (Мод, Unlocked) 1.0.21

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Версия:
1.0.21
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Choice of Games LLC
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13
Скриншоты
Описание

Werewolves 2: Pack Mentality — это захватывающее интерактивное продолжение из 360 000 слов от Джеффри Дина, автора знаменитой серии «Коготь, тень и мудрец». Ваша судьба, как и судьба вашей стаи, определяется исключительно вашим выбором, что превращает текстовую историю в мощное и эмоционально насыщенное приключение.


После событий Werewolves: Haven Rising вы и ваша стая, вырвавшись из лагеря Хейвен, стоите перед новой, опасной задачей. Проникновение в сверхсекретную военную тюрьму «Гвоздь» для освобождения своих собратьев ставит под сомнение вашу стратегию и лидерские навыки. Но борьба за свободу только начинается, ведь интеграция освобожденных волков обострит внутренние конфликты, проверит доверие и вызовет напряжение. Смогут ли ваши решения сохранить единство стаи в условиях растущего хаоса? Узнайте, погрузившись в этот эпический роман, где выбор — это всё.


Информация о модах

1. Разблокированные истории

2. Разблокировано отсутствие рекламы

3. Улучшенные характеристики (навыки)

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Werewolves 2: Pack Mentality (Мод, Unlocked) v1.0.21 MOD APK

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Скачать Werewolves 2: Pack Mentality (Мод, Unlocked) 8 Мб Ссылка 2 8 Мб

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