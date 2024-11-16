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7Billion Zombies - Last War (Мод Меню)

7Billion Zombies - Last War (Мод Меню) 1.5.31

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Версия:
1.5.31
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SUPER CANDY
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 707 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
72
Скриншоты
Описание

7Billion Zombies - Last War — это захватывающая AFK ролевая игра, где вы возглавите самую мощную команду, созданную для борьбы с зомби по всему миру. Благодаря уникальной реакции на вирус, ваши герои обладают невероятными способностями для искоренения врагов. Игра предлагает расслабленный геймплей в стиле AFK, позволяя вам наслаждаться крутыми и стильными битвами, не напрягая руки и разум.


Каждый день участвуйте в PvP-арене и откройте для себя новые стратегии в сражениях. Прокачивайте свою команду и стремитесь к самым высоким рангам в мире, сражаясь с другими игроками и мировыми боссами, которые также усиливаются вместе с вами. Зарабатывайте грандиозные награды и тысячи алмазов, развивая свою команду до лучших в мире и занимая лидирующие позиции!


Информация о модах

Меню модов

Множитель скорости атаки

Множитель критического урона

Всегда Крит

Тупой враг

Множитель скорости движения

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 Теги темы: Мод меню

Скачать 7Billion Zombies - Last War (Мод Меню) v1.5.31 MOD APK

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Скачать 7Billion Zombies - Last War (Мод Меню) 707 Мб Ссылка 2 707 Мб

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