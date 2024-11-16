Описание

7Billion Zombies - Last War — это захватывающая AFK ролевая игра, где вы возглавите самую мощную команду, созданную для борьбы с зомби по всему миру. Благодаря уникальной реакции на вирус, ваши герои обладают невероятными способностями для искоренения врагов. Игра предлагает расслабленный геймплей в стиле AFK, позволяя вам наслаждаться крутыми и стильными битвами, не напрягая руки и разум.





Каждый день участвуйте в PvP-арене и откройте для себя новые стратегии в сражениях. Прокачивайте свою команду и стремитесь к самым высоким рангам в мире, сражаясь с другими игроками и мировыми боссами, которые также усиливаются вместе с вами. Зарабатывайте грандиозные награды и тысячи алмазов, развивая свою команду до лучших в мире и занимая лидирующие позиции!