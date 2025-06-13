Eldrum: Black Dust - CRPG 1.6.1
Шорох чёрной пыли в лёгких, свечи гаснут, а твой выбор уже пишет чью-то эпитафию
Eldrum: Black Dust погружает в мрачное королевство, где правды мало, заточенных клинков — много, а каждое решение меняет ход легенд. Ты открываешь страницу и сразу стоишь на распутье: пройти мимо висельников или снять их тела, чтобы вызвать гнев стражи; довериться ведьме или сжечь её книги вместе с ответами. Текст не щадит, бросая лицом в холодный туман и давая лишь одно спасение — сообразительность.
Дальше — глубже. Стратегические сражения на кубах, прокачка атрибутов, редкие таланты и выбор экипировки заставляют рассчитывать каждый шаг. Ветвления ведут к тайным квестам, смертоносным ловушкам и развилкам, где союзник вдруг становится врагом (или наоборот). Играть можно офлайн, сохранять на любом повороте и экспериментировать с архетипами — от тихого отравителя до паладина, идущего напролом. Если хочется именно истории, которая запоминается выбором, а не красивой кат-сценой, «Black Dust» даёт её сполна — мрачную, требовательную и честную.
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