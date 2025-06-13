android-1.ru / Игры / Ролевые / Eldrum: Black Dust - CRPG
Eldrum: Black Dust - CRPG

Eldrum: Black Dust - CRPG 1.6.1

Шорох чёрной пыли в лёгких, свечи гаснут, а твой выбор уже пишет чью-то эпитафию
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.6.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Act None
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 15:04
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 154 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17
Скриншоты
Описание

Eldrum: Black Dust погружает в мрачное королевство, где правды мало, заточенных клинков — много, а каждое решение меняет ход легенд. Ты открываешь страницу и сразу стоишь на распутье: пройти мимо висельников или снять их тела, чтобы вызвать гнев стражи; довериться ведьме или сжечь её книги вместе с ответами. Текст не щадит, бросая лицом в холодный туман и давая лишь одно спасение — сообразительность.


Дальше — глубже. Стратегические сражения на кубах, прокачка атрибутов, редкие таланты и выбор экипировки заставляют рассчитывать каждый шаг. Ветвления ведут к тайным квестам, смертоносным ловушкам и развилкам, где союзник вдруг становится врагом (или наоборот). Играть можно офлайн, сохранять на любом повороте и экспериментировать с архетипами — от тихого отравителя до паладина, идущего напролом. Если хочется именно истории, которая запоминается выбором, а не красивой кат-сценой, «Black Dust» даёт её сполна — мрачную, требовательную и честную.


Информация о модах

Разблокированная игра

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked

Скачать Eldrum: Black Dust - CRPG v1.6.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Eldrum: Black Dust - CRPG 154 Мб Ссылка 2 154 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
The Soul Stone War 2 (Мод, Без рекламы)
The Soul Stone War 2 (Мод, Без рекламы)
Version: 1.1.4
The Soul Stone War 3 (Мод, Без рекламы)
The Soul Stone War 3 (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.5
In the Halls of Asgard (Мод, Без рекламы)
In the Halls of Asgard (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.2
Home ASMR Makeover: Wash Games (Мод, Без рекламы)
Home ASMR Makeover: Wash Games (Мод, Без рекламы)
Version: 0.4
Methods 4: The Best Detective (Мод, Unlocked)
Methods 4: The Best Detective (Мод, Unlocked)
Version: 4.0.1
Methods 5: The Last Stage (Мод, Unlocked)
Methods 5: The Last Stage (Мод, Unlocked)
Version: 5.0.1
Dino Hazard: Chronos Blackout (Полная версия)
Dino Hazard: Chronos Blackout (Полная версия)
Version: a.1.4.012
Black Beacon (Мод, Без рекламы)
Black Beacon (Мод, Без рекламы)
Version: 1.1.90

Отзывы о Eldrum: Black Dust - CRPG


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив