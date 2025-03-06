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Taming Defense (Мод Меню)

Taming Defense (Мод Меню) 1.0.0

Защитите свою базу и приручите монстров в Taming Defense
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
SB Games Project
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 145 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в мир стратегических сражений Taming Defense, где вам предстоит защищаться от более чем 80 уникальных монстров, а затем приручать их, чтобы добавить в свою армию! Ловите чудовищ с разнообразными навыками, участвуйте в захватывающих боях и объединяйте усилия с новыми союзниками. 


Тренируйте своих питомцев и персонажей с помощью различных систем роста и экспериментируйте с комбинациями, чтобы создать идеальную стратегию для победы. Наслаждайтесь динамичным боем и совершенствуйте свою тактику, превращая каждого прирученного монстра в мощное оружие!


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Множитель урона

Режим Бога

Множитель ОПЫТА

Неограниченные навыки

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 Теги темы: Мод меню, Много урона

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