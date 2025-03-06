Описание

Погрузитесь в мир стратегических сражений Taming Defense, где вам предстоит защищаться от более чем 80 уникальных монстров, а затем приручать их, чтобы добавить в свою армию! Ловите чудовищ с разнообразными навыками, участвуйте в захватывающих боях и объединяйте усилия с новыми союзниками.





Тренируйте своих питомцев и персонажей с помощью различных систем роста и экспериментируйте с комбинациями, чтобы создать идеальную стратегию для победы. Наслаждайтесь динамичным боем и совершенствуйте свою тактику, превращая каждого прирученного монстра в мощное оружие!