Версия:
1.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
SB Games Project
Обновлено:
Сегодня, 11:34
Возраст:
Требуется места:
≈ 145 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Описание
Погрузитесь в мир стратегических сражений Taming Defense, где вам предстоит защищаться от более чем 80 уникальных монстров, а затем приручать их, чтобы добавить в свою армию! Ловите чудовищ с разнообразными навыками, участвуйте в захватывающих боях и объединяйте усилия с новыми союзниками.
Тренируйте своих питомцев и персонажей с помощью различных систем роста и экспериментируйте с комбинациями, чтобы создать идеальную стратегию для победы. Наслаждайтесь динамичным боем и совершенствуйте свою тактику, превращая каждого прирученного монстра в мощное оружие!
Информация о модах
МОД МЕНЮ
Множитель урона
Режим Бога
Множитель ОПЫТА
Неограниченные навыки
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