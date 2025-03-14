Описание

В Minitales вы оказываетесь в уникальной ролевой игре в жанре rogue-like, где каждый бросок кубиков и каждая собранная монета могут перевернуть ход битвы. Здесь удача встречается со стратегией: создавайте команду легендарных героев, чтобы сражаться с могущественными врагами, и используйте свои ресурсы для разблокировки ценных наград. Каждый бросок приносит новое испытание, заставляя вас принимать смелые решения и адаптировать свою тактику на ходу.





Превратите свою удачу в силу, совершенствуя шесть уникальных героев с особыми способностями, и стройте непобедимый отряд, готовый к постоянно меняющимся сражениям. Minitales предлагает захватывающий опыт, где динамичные битвы, продуманная стратегия и элемент случайности сливаются воедино, чтобы подарить вам незабываемое приключение на пути к победе!