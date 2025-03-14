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MiniTales

MiniTales 1.0.7

Погрузитесь в мир тактики, удачи и эпических испытаний
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Версия:
1.0.7
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
LudiBee
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 104 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

В Minitales вы оказываетесь в уникальной ролевой игре в жанре rogue-like, где каждый бросок кубиков и каждая собранная монета могут перевернуть ход битвы. Здесь удача встречается со стратегией: создавайте команду легендарных героев, чтобы сражаться с могущественными врагами, и используйте свои ресурсы для разблокировки ценных наград. Каждый бросок приносит новое испытание, заставляя вас принимать смелые решения и адаптировать свою тактику на ходу.


Превратите свою удачу в силу, совершенствуя шесть уникальных героев с особыми способностями, и стройте непобедимый отряд, готовый к постоянно меняющимся сражениям. Minitales предлагает захватывающий опыт, где динамичные битвы, продуманная стратегия и элемент случайности сливаются воедино, чтобы подарить вам незабываемое приключение на пути к победе!


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