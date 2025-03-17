Описание

В ближайшем будущем чеболи заменят политическую власть, и борьба за интересы будет продолжаться за счет не только политики, но и высоких технологий. Компания Igodra в E.T.E Chronicle обнаружила останки инопланетян и их оборудование под кодовым названием [Urd], а затем — загадочную дельта-частицу, способную нарушить баланс человеческих сил. Используя уникальную дельта-технологию, корпорация Ygodra создала мощный тактический экзоскелет — Аиту, обеспечивший ей абсолютное преимущество над конкурентами.





Чтобы укрепить свои позиции, Ygodra построила огромную круглую орбитальную базу — Серый город над экватором, разместив на ней стратегическое оружие. Но существование Серого города угрожает интересам других чеболей, и они объединяются, чтобы сформировать «Человеческий альянс» и атаковать корпорацию. Несмотря на то, что Альянс людей одержал победу дорогой ценой, парализация Серого города не смогла поколебать абсолютную мощь Ygodra.





Во время войны Альянс людей захватил искусственное живое тело 01, созданное Igodra на основе Урда, и разработал собственные технологии Delta и Aita, нарушив монополию корпорации на дельта-технологию. Теперь Человеческий альянс и корпорация Ygodra вступили в новый этап конфронтации, где каждая сторона борется за будущее, определяемое передовыми технологиями и стратегическим оружием.