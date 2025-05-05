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Siege of Dragonspear (Мод, Unlocked)

Siege of Dragonspear (Мод, Unlocked) 2.6.6.12

Возглавь отряд героев и реши судьбу Побережья Мечей
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Версия:
2.6.6.12
Требования:
Android 4.0.3
Разработчик:
Beamdog
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 12:24
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Siege of Dragonspear Это классическая RPG во вселенной Dungeons & Dragons, продолжающая сагу Baldur’s Gate. Каждые 5 минут ты принимаешь сюжетные решения, погружаешься в тактические сражения и исследуешь подземелья, полные ловушек и магии. Siege of Dragonspear предлагает более 30 часов приключений, где важен каждый шаг, каждый диалог и выбор спутников. Игра оптимизирована для планшетов и создана для вдумчивого, неспешного погружения.


В Siege of Dragonspear ты станешь участником событий между первой и второй частями Baldur’s Gate, сталкиваясь с новым врагом — харизматичной Силар Арджент, чьё прошлое скрыто во тьме. Армия северного крестоносца рушит мирную жизнь, и только ты можешь повлиять на ход событий. Прокачка, диалоги, инвентарь и пошаговая тактика — всё, за что ценят старую школу RPG. Если ты готов к глубокой истории, непростым выборам и магическим сражениям — загрузи свой отряд и в путь.


Информация о модах

Разблокированная игра

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Siege of Dragonspear (Мод, Unlocked) v2.6.6.12 MOD APK

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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