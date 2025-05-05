Siege of Dragonspear (Мод, Unlocked) 2.6.6.12
Возглавь отряд героев и реши судьбу Побережья Мечей
Siege of Dragonspear - Это классическая RPG во вселенной Dungeons & Dragons, продолжающая сагу Baldur’s Gate. Каждые 5 минут ты принимаешь сюжетные решения, погружаешься в тактические сражения и исследуешь подземелья, полные ловушек и магии. Siege of Dragonspear предлагает более 30 часов приключений, где важен каждый шаг, каждый диалог и выбор спутников. Игра оптимизирована для планшетов и создана для вдумчивого, неспешного погружения.
В Siege of Dragonspear ты станешь участником событий между первой и второй частями Baldur’s Gate, сталкиваясь с новым врагом — харизматичной Силар Арджент, чьё прошлое скрыто во тьме. Армия северного крестоносца рушит мирную жизнь, и только ты можешь повлиять на ход событий. Прокачка, диалоги, инвентарь и пошаговая тактика — всё, за что ценят старую школу RPG. Если ты готов к глубокой истории, непростым выборам и магическим сражениям — загрузи свой отряд и в путь.
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