Описание

Monmate Master — это фэнтезийная RPG с элементами фермы и автопрохождения, где твоими союзниками становятся Монмейты — существа с двойной формой: питомца и человека. Каждые пять минут ты тренируешь их, подбираешь навыки, распределяешь задачи на ферме, в шахте или у печи, оптимизируя производство под их элементальные особенности.





Игра предлагает автоматические бои, прогрессию через главы и постоянное получение наград, даже в офлайн-режиме. Комбинируй способности, усиливай команду и собирай ценные сундуки, чтобы шаг за шагом стать настоящим мастером Монмейтов. Идеально подходит для игроков, которые любят стратегию развития и лёгкое управление в RPG-формате.