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Monmate Master (Мод меню)

Monmate Master (Мод меню) 1.4.6

Тренируй Монмейтов, управляй ресурсами и стань величайшим мастером в автоматических сражениях
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Версия:
1.4.6
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Rhinos
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Сегодня, 21:02
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 178 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

Monmate Master — это фэнтезийная RPG с элементами фермы и автопрохождения, где твоими союзниками становятся Монмейты — существа с двойной формой: питомца и человека. Каждые пять минут ты тренируешь их, подбираешь навыки, распределяешь задачи на ферме, в шахте или у печи, оптимизируя производство под их элементальные особенности.


Игра предлагает автоматические бои, прогрессию через главы и постоянное получение наград, даже в офлайн-режиме. Комбинируй способности, усиливай команду и собирай ценные сундуки, чтобы шаг за шагом стать настоящим мастером Монмейтов. Идеально подходит для игроков, которые любят стратегию развития и лёгкое управление в RPG-формате.


Информация о модах
  • Меню
  • Множитель скорости
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Monmate Master (Мод меню) v1.4.6 MOD APK

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Скачать Monmate Master (Мод меню) 178 Мб Ссылка 2 178 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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