Monmate Master (Мод меню) 1.4.6
Тренируй Монмейтов, управляй ресурсами и стань величайшим мастером в автоматических сражениях
Monmate Master — это фэнтезийная RPG с элементами фермы и автопрохождения, где твоими союзниками становятся Монмейты — существа с двойной формой: питомца и человека. Каждые пять минут ты тренируешь их, подбираешь навыки, распределяешь задачи на ферме, в шахте или у печи, оптимизируя производство под их элементальные особенности.
Игра предлагает автоматические бои, прогрессию через главы и постоянное получение наград, даже в офлайн-режиме. Комбинируй способности, усиливай команду и собирай ценные сундуки, чтобы шаг за шагом стать настоящим мастером Монмейтов. Идеально подходит для игроков, которые любят стратегию развития и лёгкое управление в RPG-формате.
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Внимание▶
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