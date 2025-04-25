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METRO QUESTER - Hack & Slash (Мод, Unlocked)

METRO QUESTER - Hack & Slash (Мод, Unlocked) 1.0.0

Собери отряд, пройди подземелья и выживи в постапокалипсисе старой школы
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
KEMCO
Категория:
Ролевые / Платные
Обновлено:
Сегодня, 13:10
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 184 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12
Скриншоты
Описание

METRO QUESTER - Hack & Slash — это олдскульная RPG с ретро-стилизацией и постапокалиптическим сеттингом, созданная для любителей сурового выживания и тактических боёв. Каждые пять минут ты исследуешь заброшенные станции метро, формируешь боевую группу из случайных выживших, отбиваешься от мутантов, бандитов и чудовищ, скрывающихся в подземельях.


Игра предлагает вариативную прокачку отряда, глубокую систему лута и процедурно генерируемые миссии, чтобы каждый заход ощущался по‑новому. Мрачная атмосфера, продуманная сложность и ретро-графика делают METRO QUESTER идеальной находкой для тех, кто ценит хардкорные приключения. Работает офлайн, без доната, и отлично подойдёт тем, кто хочет испытать настоящий "выживач" в стиле старой школы.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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