METRO QUESTER - Hack & Slash (Мод, Unlocked) 1.0.0
Собери отряд, пройди подземелья и выживи в постапокалипсисе старой школы
METRO QUESTER - Hack & Slash — это олдскульная RPG с ретро-стилизацией и постапокалиптическим сеттингом, созданная для любителей сурового выживания и тактических боёв. Каждые пять минут ты исследуешь заброшенные станции метро, формируешь боевую группу из случайных выживших, отбиваешься от мутантов, бандитов и чудовищ, скрывающихся в подземельях.
Игра предлагает вариативную прокачку отряда, глубокую систему лута и процедурно генерируемые миссии, чтобы каждый заход ощущался по‑новому. Мрачная атмосфера, продуманная сложность и ретро-графика делают METRO QUESTER идеальной находкой для тех, кто ценит хардкорные приключения. Работает офлайн, без доната, и отлично подойдёт тем, кто хочет испытать настоящий "выживач" в стиле старой школы.
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