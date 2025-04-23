PANDOLAND (Мод меню) 3.3.1
Расчищай облака, собирай спутников и открой мир сокровищ и приключений
PANDOLAND — это приключенческая RPG с элементами коллекционирования и исследования, где ты шаг за шагом открываешь новый мир. Каждые пять минут ты расчищаешь облака, находишь спутников, сокровища и скрытые локации, усиливая свою команду для новых испытаний. Впереди — подземелья, ловушки, битвы и десятки сюжетных встреч, которые делают путешествие живым и непредсказуемым.
Собери более 500 уникальных спутников, каждый со своими способностями, стилем и историей. Улучшай отряд, пополняй свой Dex, находи легендарные артефакты и готовься к всё более серьёзным врагам. Игра работает офлайн, не требует спешки и подойдёт как для коротких сессий, так и для глубокого погружения. В PANDOLAND ты сам решаешь, куда идти и что открыть дальше — потому что каждое облако скрывает шанс на что-то особенное.
- Меню
- Урон
- Режим Бога
Скачать PANDOLAND (Мод меню) v3.3.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.