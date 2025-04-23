Описание

PANDOLAND — это приключенческая RPG с элементами коллекционирования и исследования, где ты шаг за шагом открываешь новый мир. Каждые пять минут ты расчищаешь облака, находишь спутников, сокровища и скрытые локации, усиливая свою команду для новых испытаний. Впереди — подземелья, ловушки, битвы и десятки сюжетных встреч, которые делают путешествие живым и непредсказуемым.





Собери более 500 уникальных спутников, каждый со своими способностями, стилем и историей. Улучшай отряд, пополняй свой Dex, находи легендарные артефакты и готовься к всё более серьёзным врагам. Игра работает офлайн, не требует спешки и подойдёт как для коротких сессий, так и для глубокого погружения. В PANDOLAND ты сам решаешь, куда идти и что открыть дальше — потому что каждое облако скрывает шанс на что-то особенное.