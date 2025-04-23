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PANDOLAND (Мод меню)

PANDOLAND (Мод меню) 3.3.1

Расчищай облака, собирай спутников и открой мир сокровищ и приключений
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Версия:
3.3.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
WonderPlanet Inc.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 20:32
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 167 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

PANDOLAND — это приключенческая RPG с элементами коллекционирования и исследования, где ты шаг за шагом открываешь новый мир. Каждые пять минут ты расчищаешь облака, находишь спутников, сокровища и скрытые локации, усиливая свою команду для новых испытаний. Впереди — подземелья, ловушки, битвы и десятки сюжетных встреч, которые делают путешествие живым и непредсказуемым.


Собери более 500 уникальных спутников, каждый со своими способностями, стилем и историей. Улучшай отряд, пополняй свой Dex, находи легендарные артефакты и готовься к всё более серьёзным врагам. Игра работает офлайн, не требует спешки и подойдёт как для коротких сессий, так и для глубокого погружения. В PANDOLAND ты сам решаешь, куда идти и что открыть дальше — потому что каждое облако скрывает шанс на что-то особенное.


Информация о модах
  • Меню
  • Урон
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню, Режим бога

Скачать PANDOLAND (Мод меню) v3.3.1 MOD APK

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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