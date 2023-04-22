android-1.ru / Игры / Ролевые / Epic Battle Fantasy 5 (Мод, Unlocked)
Epic Battle Fantasy 5 (Мод, Unlocked)

Epic Battle Fantasy 5 (Мод, Unlocked) 1.0.60

2
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.60
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Kupo Games
Категория:
Ролевые / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 165 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 895
Скриншоты
Описание

Epic Battle Fantasy 5 - это уникальная пошаговая RPG-приключенческая игра, которая погружает игроков в захватывающие стратегические битвы в поисках монстров и сокровищ. Боевая система игры и разнообразные персонажи порадуют вас, а множество миссий с разрушительными навыками предложат вам новые вызовы и возможности для преодоления трудностей.


В роли отважных героев вам предстоит защитить мир от угрозы монстров и принести мир и благополучие человечеству. Сеттинг игры представляет собой мир, постоянно подвергающийся нападениям монстров, а людям угрожают многочисленные внешние опасности. Вам придется противостоять этим угрозам, собрав мощную армию и проведя более 30 часов захватывающего геймплея, полного захватывающих пошаговых сражений.


Epic Battle Fantasy 5 предлагает игрокам непревзойденное приключение, где они могут испытать настоящее удовольствие от сражений, исследования и стратегического мышления. Погрузитесь в мир фантазии, соберите свою команду героев и отправьтесь на захватывающее путешествие, полное опасностей и приключений.



Информация о модах

Разблокирован весь контент

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked, Для детей

Скачать Epic Battle Fantasy 5 (Мод, Unlocked) v1.0.60 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Epic Battle Fantasy 5 (Мод, Unlocked) 165 Мб Ссылка 2 165 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Kawaii Legend: Conquest of Magic RPG Anime Games (Мод, Режим бога)
Kawaii Legend: Conquest of Magic RPG Anime Games (Мод, Режим бога)
Version: 2.4.3
Ghosts and Apples Mobile
Ghosts and Apples Mobile
Version: 1.2.0
Dungeon and Gravestone (Мод, Бесплатные покупки)
Dungeon and Gravestone (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.2.4
Toca Nature
Toca Nature
Version: 2.1-play
Taichi Panda: Heroes (Мод меню)
Taichi Panda: Heroes (Мод меню)
Version: 6.8
Loop Viking - Idle Hero (Мод, Много денег)
Loop Viking - Idle Hero (Мод, Много денег)
Version: 0.8.51
JackQuest: The Tale of the Sword
JackQuest: The Tale of the Sword
Version: 1.1.10
The Deer God
The Deer God
Version: 1.20

Отзывы о Epic Battle Fantasy 5 (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив