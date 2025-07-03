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Dungeon and Gravestone (Мод, Бесплатные покупки)

Dungeon and Gravestone (Мод, Бесплатные покупки) v1.2.4 b71

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Версия:
1.2.4 b71
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Wonderland Kazkiri inc.
Категория:
Стратегии / Платные
Обновлено:
Сегодня, 14:10
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 102 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
797
Описание

Dungeon and Gravestone (Мод, Бесплатные покупки) - История развивается в мире неопределенности. События непредсказуемы, бой никогда не бывает одинаковым, но выбор всегда за вами. Силой воли вы решаете, как будет развиваться легенда вашего героя! Хотите превратиться в бесстрашного завоевателя, способного противостоять любым трудностям? 


Или, может быть, вы предпочитаете делать все, что в ваших силах, чтобы защитить тех, кого вы любите? Как насчет того, чтобы выследить Короля Демонов вместе с другими героями? Всемирно известная ролевая игра Dungeon & Gravestone воплощает в жизнь незабываемый сюжет, бесконечные миры и невероятно детализированную систему разрушений и сражений. Присоединяйтесь к тысячам игроков, которые наслаждаются этой удивительной игрой!




Информация о модах

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Dungeon and Gravestone (Мод, Бесплатные покупки) v1.2.4 b71 MOD APK

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Скачать Dungeon and Gravestone (Мод, Бесплатные покупки) 102 Мб Ссылка 2 102 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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