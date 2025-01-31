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Rise of Valkyries:Arena Heroes (Мод Меню)

Rise of Valkyries:Arena Heroes (Мод Меню) 1.8.8.6

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Версия:
1.8.8.6
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
ELIGHT GAMES
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 568 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
288
Скриншоты
Описание

Rise of Valkyries — это эпическая стратегическая мобильная игра, где вам предстоит командовать мощной армией валькирий и легендарных героев, сражаясь на аренах и в мифических мирах. Окунитесь в богатую мифологию, развивайте своих героинь и раскрывайте их божественные силы, чтобы одержать победу в напряженных сражениях.


Каждая валькирия в игре обладает уникальными способностями и тесной связью с природными стихиями, что позволяет вам стратегически комбинировать их силы для создания мощной синергии. В режиме PvP и PvE вам предстоит сразиться с могущественными врагами, захватывать подземелья и выигрывать эпические битвы в реальном времени. Управляйте своими героями, создавайте непобедимую команду и поднимитесь к славе, преодолевая трудные испытания!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Rise of Valkyries:Arena Heroes (Мод Меню) v1.8.8.6 MOD APK

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Скачать Rise of Valkyries:Arena Heroes (Мод Меню) 568 Мб Ссылка 2 568 Мб

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