Описание

Rise of Valkyries — это эпическая стратегическая мобильная игра, где вам предстоит командовать мощной армией валькирий и легендарных героев, сражаясь на аренах и в мифических мирах. Окунитесь в богатую мифологию, развивайте своих героинь и раскрывайте их божественные силы, чтобы одержать победу в напряженных сражениях.





Каждая валькирия в игре обладает уникальными способностями и тесной связью с природными стихиями, что позволяет вам стратегически комбинировать их силы для создания мощной синергии. В режиме PvP и PvE вам предстоит сразиться с могущественными врагами, захватывать подземелья и выигрывать эпические битвы в реальном времени. Управляйте своими героями, создавайте непобедимую команду и поднимитесь к славе, преодолевая трудные испытания!