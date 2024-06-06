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Shadow War: Idle RPG Survival (Мод, Много денег)

Shadow War: Idle RPG Survival (Мод, Много денег) 1.0.26

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Velocita Z
Версия:
1.0.26
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 150 Мб
id приложения:
com.shadow.war.legend.slime.idle.rpg.survival.game
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
3 652

Shadow War: Idle RPG Survival - это захватывающее фэнтезийное приключение, которое перенесет вас в мир мрачных тайн и опасных монстров. В этой игре вы взлетите на высоты могущества, становясь непревзойденным героем, готовым сразиться со злом в Царстве Теней.


Одной из интересных особенностей Shadow War является автоматический прогресс в игре, даже когда вы находитесь в автономном режиме. Это означает, что ваш персонаж будет развиваться и собирать ресурсы даже тогда, когда вы не играете. Тем не менее, вы также можете активно участвовать в сражениях и настраивать своего персонажа, чтобы достичь величайших высот.


Пройдите через темные леса и горные цепи, сразитесь с ужасными монстрами и раскроете древние загадки. Shadow War: Idle RPG Survival предоставляет вам возможность стать истинным Убийцей Теней и спасти мир от зла. Готовьтесь к захватывающему и атмосферному приключению!


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ MOD
  • Неограниченное золото
  • Неограниченное количество драгоценных камней
  • Неограниченное количество ресурсов
  • Скорость игры
 Теги темы: Много денег

Скачать Shadow War: Idle RPG Survival (Мод, Много денег) 1.0.26 взлом

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Скачать Shadow War: Idle RPG Survival (Мод, Много денег)
150 Мб
Ссылка 2
150 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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