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Cozy Grove: Camp Spirit (Полная версия)

Cozy Grove: Camp Spirit (Полная версия) 3.2.1

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Версия:
3.2.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Netflix, Inc.
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Сегодня, 15:23
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 732 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
245
Скриншоты
Описание

Cozy Grove: Camp Spirit — это очаровательная и уютная игра, где вы управляете лагерем на таинственном острове, населенном дружелюбными призрачными мишками. Ваша задача — помочь группе детей, которые оказались на острове после несчастного случая с автобусом. Используя свои навыки и знания, игроки помогают детям адаптироваться, налаживать дружбу с местными жителями и развивать лагерь, чтобы привлекать новых посетителей.


Игровой процесс включает элементы строительства, коллекционирования и исследования. Вы будете заниматься постройкой уютных уголков, улучшением инфраструктуры лагеря и выполнением различных заданий, которые помогут вам расширить возможности вашего лагеря. Каждый день принесет новые сюрпризы и задачи, а также возможности для роста и развития.


"Cozy Grove: Camp Spirit" выделяется своей великолепной анимацией и прекрасным графическим стилем, который создает теплую и привлекательную атмосферу. Игра предлагает богатую систему прогрессии, где каждое действие способствует развитию персонажей и улучшению лагеря, делая каждый игровой момент особенно значимым и приятным.


Информация о модах

Все разблокировано

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Скачать Cozy Grove: Camp Spirit (Полная версия) v3.2.1 MOD APK

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Скачать Cozy Grove: Camp Spirit (Полная версия) 732 Мб Ссылка 2 732 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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