Cozy Grove: Camp Spirit (Полная версия) 3.2.1
Cozy Grove: Camp Spirit — это очаровательная и уютная игра, где вы управляете лагерем на таинственном острове, населенном дружелюбными призрачными мишками. Ваша задача — помочь группе детей, которые оказались на острове после несчастного случая с автобусом. Используя свои навыки и знания, игроки помогают детям адаптироваться, налаживать дружбу с местными жителями и развивать лагерь, чтобы привлекать новых посетителей.
Игровой процесс включает элементы строительства, коллекционирования и исследования. Вы будете заниматься постройкой уютных уголков, улучшением инфраструктуры лагеря и выполнением различных заданий, которые помогут вам расширить возможности вашего лагеря. Каждый день принесет новые сюрпризы и задачи, а также возможности для роста и развития.
"Cozy Grove: Camp Spirit" выделяется своей великолепной анимацией и прекрасным графическим стилем, который создает теплую и привлекательную атмосферу. Игра предлагает богатую систему прогрессии, где каждое действие способствует развитию персонажей и улучшению лагеря, делая каждый игровой момент особенно значимым и приятным.
Все разблокировано
Скачать Cozy Grove: Camp Spirit (Полная версия) v3.2.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.