Slime Legends - Survivor (Мод меню) 1.3.4
Slime Legends - Survivor представляет собой уникальное сочетание ролевой игры и элементов выживания в стиле io, где игроки принимают на себя роль слизня, стремящегося стать легендарным убийцей монстров. Эта игра идеально подойдет для фанатов экшен-RPG и выживания, предлагая глубокий игровой процесс с богатыми возможностями для развития и стратегии.
Прокладывая путь через разнообразные уровни, игрокам предстоит собирать ресурсы, улучшать свои способности и адаптировать тактику для борьбы с растущими угрозами. С каждым новым испытанием ваш слизень будет накапливать опыт, становясь сильнее и готовясь к следующим вызовам.
"Slime Legends - Survivor" приглашает вас в путешествие, где каждый выбор и каждая битва могут привести к успеху или поражению. Погрузитесь в мир, где выживание зависит от вашей способности быть на шаг впереди своих врагов и используйте свой интеллект, чтобы превратить вашего слизня в настоящую легенду.
- Мод МЕНЮ
- Множитель урона
- Множитель ОПЫТА
- Золотой множитель
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