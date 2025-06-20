android-1.ru / Игры / Ролевые / Slime Legends - Survivor (Мод меню)
Slime Legends - Survivor (Мод меню)

Slime Legends - Survivor (Мод меню) 1.3.4

0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.3.4
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Fori Studio
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Вчера, 20:54
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
183
Скриншоты
Описание

Slime Legends - Survivor представляет собой уникальное сочетание ролевой игры и элементов выживания в стиле io, где игроки принимают на себя роль слизня, стремящегося стать легендарным убийцей монстров. Эта игра идеально подойдет для фанатов экшен-RPG и выживания, предлагая глубокий игровой процесс с богатыми возможностями для развития и стратегии.


Прокладывая путь через разнообразные уровни, игрокам предстоит собирать ресурсы, улучшать свои способности и адаптировать тактику для борьбы с растущими угрозами. С каждым новым испытанием ваш слизень будет накапливать опыт, становясь сильнее и готовясь к следующим вызовам.


"Slime Legends - Survivor" приглашает вас в путешествие, где каждый выбор и каждая битва могут привести к успеху или поражению. Погрузитесь в мир, где выживание зависит от вашей способности быть на шаг впереди своих врагов и используйте свой интеллект, чтобы превратить вашего слизня в настоящую легенду.


Информация о модах
  • Мод МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Множитель ОПЫТА
  • Золотой множитель
Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Slime Legends - Survivor (Мод меню) v1.3.4 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Slime Legends - Survivor (Мод меню) 85 Мб Ссылка 2 85 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Cozy Grove: Camp Spirit (Полная версия)
Cozy Grove: Camp Spirit (Полная версия)
Version: 3.2.1
Raising a Nun : Idle RPG (Мод Меню)
Raising a Nun : Idle RPG (Мод Меню)
Version: 2.1.0
Cat Mine: Galaxy Adventure (Полная версия)
Cat Mine: Galaxy Adventure (Полная версия)
Version: 1.6.5
Devil Hunter:Raider (Мод, Без рекламы)
Devil Hunter:Raider (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.14
World of Water (Мод, Без рекламы)
World of Water (Мод, Без рекламы)
Version: 4.11.1
Adventure City - Idle RPG (Мод, Без рекламы)
Adventure City - Idle RPG (Мод, Без рекламы)
Version: 0.26
Conquer Countries (Мод, Много денег)
Conquer Countries (Мод, Много денег)
Version: 9.20
Otherworld Three Kingdoms (Мод, Без рекламы)
Otherworld Three Kingdoms (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.7

Отзывы о Slime Legends - Survivor (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив