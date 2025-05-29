Описание

Wizard Survivors — это экшен в жанре rogue-lite, где ты управляешь магом, сражающимся с волнами врагов на арене, которая постоянно меняется. Заклинания летят автоматически, твоя задача — уклоняться, выживать и собирать опыт. Каждые пять минут — новый апгрейд, новая реликвия и новые угрозы. Чем дольше живешь — тем больше хаоса.





Развивай разрушительные комбинации стихий — огонь, молния, лед и тень можно смешивать, чтобы усилить эффект. Улучшай снаряжение, прокачивай способности, открывай новых героев. Рандомная генерация арен и врагов делает каждый забег непредсказуемым. В офлайне или на ходу — Wizard Survivors не отпустит, пока ты не станешь бурей сам.