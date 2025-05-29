Wizard Survivors (Мод меню) 7
Магия против орд монстров: держись, пока не останется только пепел
Wizard Survivors — это экшен в жанре rogue-lite, где ты управляешь магом, сражающимся с волнами врагов на арене, которая постоянно меняется. Заклинания летят автоматически, твоя задача — уклоняться, выживать и собирать опыт. Каждые пять минут — новый апгрейд, новая реликвия и новые угрозы. Чем дольше живешь — тем больше хаоса.
Развивай разрушительные комбинации стихий — огонь, молния, лед и тень можно смешивать, чтобы усилить эффект. Улучшай снаряжение, прокачивай способности, открывай новых героев. Рандомная генерация арен и врагов делает каждый забег непредсказуемым. В офлайне или на ходу — Wizard Survivors не отпустит, пока ты не станешь бурей сам.
- Меню модов
- Неограниченное золото
- Неограниченные драгоценные камни
- Неограниченная энергия
- Режим Бога
- Один удар (обычный враг)
- Множитель скорости
Примечание: если у вас возникли какие-либо проблемы, попробуйте перезапустить систему или используйте эмулятор.
Скачать Wizard Survivors (Мод меню) v7 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.