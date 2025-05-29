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Wizard Survivors (Мод меню)

Wizard Survivors (Мод меню) 7

Магия против орд монстров: держись, пока не останется только пепел
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Версия:
7
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
YouJustPlay
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 00:43
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 165 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Wizard Survivors — это экшен в жанре rogue-lite, где ты управляешь магом, сражающимся с волнами врагов на арене, которая постоянно меняется. Заклинания летят автоматически, твоя задача — уклоняться, выживать и собирать опыт. Каждые пять минут — новый апгрейд, новая реликвия и новые угрозы. Чем дольше живешь — тем больше хаоса.


Развивай разрушительные комбинации стихий — огонь, молния, лед и тень можно смешивать, чтобы усилить эффект. Улучшай снаряжение, прокачивай способности, открывай новых героев. Рандомная генерация арен и врагов делает каждый забег непредсказуемым. В офлайне или на ходу — Wizard Survivors не отпустит, пока ты не станешь бурей сам.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченное золото
  • Неограниченные драгоценные камни
  • Неограниченная энергия
  • Режим Бога
  • Один удар (обычный враг)
  • Множитель скорости

Примечание: если у вас возникли какие-либо проблемы, попробуйте перезапустить систему или используйте эмулятор.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Wizard Survivors (Мод меню) v7 MOD APK

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Скачать Wizard Survivors (Мод меню) 165 Мб Ссылка 2 165 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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