android-1.ru / Игры / Ролевые / The Hummingbird (Мод, Без рекламы)
The Hummingbird (Мод, Без рекламы)

The Hummingbird (Мод, Без рекламы) 1.1.8

Управляй колибри: быстрый полёт, ловкие манёвры и невесомая свобода
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.1.8
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Wild Life
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 14:30
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

The Hummingbird — это аркадный симулятор полёта, в котором ты управляешь крошечной, но невероятно быстрой птицей. Колибри может взмахивать крыльями более 50 раз в секунду, парить в воздухе, разворачиваться на месте и даже лететь вверх тормашками. Твоя задача — маневрировать между цветами, избегать опасностей и находить новые источники нектара.


Главная фишка — реалистичная модель полёта, передающая лёгкость и динамику движения колибри. Собирай нектар, прокачивай навыки и открывай новых птиц с разными характеристиками. В игре тебя ждут живые локации, смена дня и ночи, а также задания на ловкость и точность. The Hummingbird — это о грации, реакции и красоте природы в движении.


Информация о модах

Без рекламы

Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать The Hummingbird (Мод, Без рекламы) v1.1.8 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать The Hummingbird (Мод, Без рекламы) 130 Мб Ссылка 2 130 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Vampire's Fall 2
Vampire's Fall 2
Version: v1
MARVEL Mystic Mayhem
MARVEL Mystic Mayhem
Version: 0.3.14
Lost Sword
Lost Sword
Version: 1.215.258
Sword & Magic: Idle TD (Мод меню)
Sword & Magic: Idle TD (Мод меню)
Version: 1.0.3
Машина симулятор вождения (Мод, Много денег)
Машина симулятор вождения (Мод, Много денег)
Version: 1.68
Wizario: Idle Magic RPG (Мод меню)
Wizario: Idle Magic RPG (Мод меню)
Version: 1.0.87
ATHENA:Blood Twin (Мод Меню)
ATHENA:Blood Twin (Мод Меню)
Version: 1.0.9
Border Police Post Contrbnd 3d (Мод, Много денег)
Border Police Post Contrbnd 3d (Мод, Много денег)
Version: 1.0.6

Отзывы о The Hummingbird (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив