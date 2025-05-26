Описание

The Hummingbird — это аркадный симулятор полёта, в котором ты управляешь крошечной, но невероятно быстрой птицей. Колибри может взмахивать крыльями более 50 раз в секунду, парить в воздухе, разворачиваться на месте и даже лететь вверх тормашками. Твоя задача — маневрировать между цветами, избегать опасностей и находить новые источники нектара.





Главная фишка — реалистичная модель полёта, передающая лёгкость и динамику движения колибри. Собирай нектар, прокачивай навыки и открывай новых птиц с разными характеристиками. В игре тебя ждут живые локации, смена дня и ночи, а также задания на ловкость и точность. The Hummingbird — это о грации, реакции и красоте природы в движении.