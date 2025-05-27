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Gold & Heroes (Мод, Много монет)

Gold & Heroes (Мод, Много монет) 1.7.2

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Версия:
1.7.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Game Hive Corporation
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 14:04
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
670
Скриншоты
Описание

Игроки могут отправиться в захватывающее подземное путешествие в Gold & Heroes, волнующей и захватывающей пошаговой ролевой игре. В этой игре, созданной теми же людьми, что и Tap Titans 2, стратегия размещения рабочих сочетается с механикой слияния, что создает захватывающий игровой процесс. По мере того, как вы продвигаетесь дальше в загадочное подземное царство, Gold & Heroes — это игра, которая будет держать вас в напряжении благодаря возможности назначать могущественных рабочих, сражаться с монстрами и объединять рабочих для создания более сильных версий.


Увлекательный игровой процесс Gold & Heroes в режиме ожидания с элементами RPG — одно из его самых обожаемых качеств. Игроки могут назначать рабочих для выполнения различных обязанностей, чтобы продвигаться по нескольким этажам, например, разбивать камни или сражаться с монстрами. По мере продвижения они могут объединять рабочих, чтобы максимизировать свой потенциал, собирать золото и активировать сильные святилища, предлагающие специальные бонусы, помогающие им в путешествиях. Этот тип игры идеально подходит для игроков, которые предпочитают идти в своем собственном темпе и ценят игру, которая вознаграждает их за упорство и приверженность делу.


Информация о модах

Неограниченное количество монет

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 Теги темы: Много монет

Скачать Gold & Heroes (Мод, Много монет) v1.7.2 MOD APK

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Скачать Gold & Heroes (Мод, Много монет) 90 Мб Ссылка 2 90 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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