Gold & Heroes (Мод, Много монет) 1.7.2
Игроки могут отправиться в захватывающее подземное путешествие в Gold & Heroes, волнующей и захватывающей пошаговой ролевой игре. В этой игре, созданной теми же людьми, что и Tap Titans 2, стратегия размещения рабочих сочетается с механикой слияния, что создает захватывающий игровой процесс. По мере того, как вы продвигаетесь дальше в загадочное подземное царство, Gold & Heroes — это игра, которая будет держать вас в напряжении благодаря возможности назначать могущественных рабочих, сражаться с монстрами и объединять рабочих для создания более сильных версий.
Увлекательный игровой процесс Gold & Heroes в режиме ожидания с элементами RPG — одно из его самых обожаемых качеств. Игроки могут назначать рабочих для выполнения различных обязанностей, чтобы продвигаться по нескольким этажам, например, разбивать камни или сражаться с монстрами. По мере продвижения они могут объединять рабочих, чтобы максимизировать свой потенциал, собирать золото и активировать сильные святилища, предлагающие специальные бонусы, помогающие им в путешествиях. Этот тип игры идеально подходит для игроков, которые предпочитают идти в своем собственном темпе и ценят игру, которая вознаграждает их за упорство и приверженность делу.
Неограниченное количество монет
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Установка
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.