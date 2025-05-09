Infinity Heroes : Idle RPG (Мод Меню) 2.7.3
Ищете пассивную ролевую игру, которая наносит удар, но при этом не требует особого внимания? Попробуйте вместо этого Infinity Heroes: Idle RPG! Игроки были очарованы отличительными особенностями этой игры и игровым процессом.
ПОТРЯСАЮЩАЯ ИГРА В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
Отличная игра в режиме ожидания в Infinity Heroes: Idle RPG является одним из ее наиболее примечательных качеств. Игроки могут автоматически проходить уровни и собирать предметы в игре без подключения к Интернету. Для геймеров, которые заняты и предпочли бы продвигаться в игре, не проверяя постоянно свой телефон, эта функция идеальна.
МИССИЯ С ГЕРОЯМИ
В игре можно выбрать из десяти героев с уникальными навыками. Крестоносец, Рыцарь, Вор, Охотник, Волшебник, Шаман, Целитель, Искатель и Бард - вот некоторые из этих героев. Например, Берсеркер использует один удар, чтобы шокировать многочисленных врагов, но Рыцарь использует потрясающую атаку на мечах. В то время как Охотник выпускает несколько стрел в голову врага, Вор может перерезать врагу горло в мгновение ока. Огромная сила шаманки позволяет ей воскрешать товарищей, в то время как Волшебник может вызывать сильное пламя и молнию. Искательница использует ветер, чтобы выслеживать своих противников; Целительница использует свою святую силу, чтобы благословлять и исцелять; Бард использует песню, чтобы защитить товарищей от опасности. Игроки могут выбрать из десяти персонажей, идеально подходящих для их стиля игры.
1. Меню модов
2. Убийство одним ударом // Убивайте врагов одним ударом
3. Godmode // Не наносит урона
4. Неограниченные навыки / / Нет компакт-диска с навыками
Скачать Infinity Heroes : Idle RPG (Мод Меню) v2.7.3 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.