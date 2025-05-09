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Infinity Heroes : Idle RPG (Мод Меню)

Infinity Heroes : Idle RPG (Мод Меню) 2.7.3

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Версия:
2.7.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MagicFind
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 01:58
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 289 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
589
Скриншоты
Описание

Ищете пассивную ролевую игру, которая наносит удар, но при этом не требует особого внимания? Попробуйте вместо этого Infinity Heroes: Idle RPG! Игроки были очарованы отличительными особенностями этой игры и игровым процессом.

ПОТРЯСАЮЩАЯ ИГРА В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

Отличная игра в режиме ожидания в Infinity Heroes: Idle RPG является одним из ее наиболее примечательных качеств. Игроки могут автоматически проходить уровни и собирать предметы в игре без подключения к Интернету. Для геймеров, которые заняты и предпочли бы продвигаться в игре, не проверяя постоянно свой телефон, эта функция идеальна.

МИССИЯ С ГЕРОЯМИ

В игре можно выбрать из десяти героев с уникальными навыками. Крестоносец, Рыцарь, Вор, Охотник, Волшебник, Шаман, Целитель, Искатель и Бард - вот некоторые из этих героев. Например, Берсеркер использует один удар, чтобы шокировать многочисленных врагов, но Рыцарь использует потрясающую атаку на мечах. В то время как Охотник выпускает несколько стрел в голову врага, Вор может перерезать врагу горло в мгновение ока. Огромная сила шаманки позволяет ей воскрешать товарищей, в то время как Волшебник может вызывать сильное пламя и молнию. Искательница использует ветер, чтобы выслеживать своих противников; Целительница использует свою святую силу, чтобы благословлять и исцелять; Бард использует песню, чтобы защитить товарищей от опасности. Игроки могут выбрать из десяти персонажей, идеально подходящих для их стиля игры.


Информация о модах

1. Меню модов
2. Убийство одним ударом // Убивайте врагов одним ударом

3. Godmode // Не наносит урона

4. Неограниченные навыки / / Нет компакт-диска с навыками

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Infinity Heroes : Idle RPG (Мод Меню) v2.7.3 MOD APK

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Скачать Infinity Heroes : Idle RPG (Мод Меню) 289 Мб Ссылка 2 289 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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