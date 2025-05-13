Описание

Arcane Knight: Idle RPG — это хак-н-слэш с механикой бесконечного прогресса. Ты играешь за рыцаря, что перерождается снова и снова, сохраняя навыки и силу из прошлых жизней. Бой здесь идёт автоматически, так что ты просто собираешь награды, усиливаешь билд и открываешь новые уровни. Каждые 5 минут — новая экипировка, уровень и выбор, куда вложить очки развития.





Охоться без перерыва, даже когда не в игре. Собирай легендарный лут, улучшай его случайными опциями и строй своего уникального героя. Сотни предметов, быстрая прокачка, автоформ, артефакты и система перерождения делают рост по-настоящему нескучным. Заходи каждый день, чтобы продвинуться ещё дальше — рыцарь не ждёт.