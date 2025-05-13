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Arcane Knight : Idle RPG (Мод меню)

Arcane Knight : Idle RPG (Мод меню) 1.00.023

Стань рыцарем, который растёт с каждой жизнью — даже если ты офлайн
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Версия:
1.00.023
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Eastmoon
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 20:08
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 107 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Arcane Knight: Idle RPG — это хак-н-слэш с механикой бесконечного прогресса. Ты играешь за рыцаря, что перерождается снова и снова, сохраняя навыки и силу из прошлых жизней. Бой здесь идёт автоматически, так что ты просто собираешь награды, усиливаешь билд и открываешь новые уровни. Каждые 5 минут — новая экипировка, уровень и выбор, куда вложить очки развития.


Охоться без перерыва, даже когда не в игре. Собирай легендарный лут, улучшай его случайными опциями и строй своего уникального героя. Сотни предметов, быстрая прокачка, автоформ, артефакты и система перерождения делают рост по-настоящему нескучным. Заходи каждый день, чтобы продвинуться ещё дальше — рыцарь не ждёт.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Arcane Knight : Idle RPG (Мод меню) v1.00.023 MOD APK

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Скачать Arcane Knight : Idle RPG (Мод меню) 107 Мб Ссылка 2 107 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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