Arcane Knight : Idle RPG (Мод меню) 1.00.023
Стань рыцарем, который растёт с каждой жизнью — даже если ты офлайн
Arcane Knight: Idle RPG — это хак-н-слэш с механикой бесконечного прогресса. Ты играешь за рыцаря, что перерождается снова и снова, сохраняя навыки и силу из прошлых жизней. Бой здесь идёт автоматически, так что ты просто собираешь награды, усиливаешь билд и открываешь новые уровни. Каждые 5 минут — новая экипировка, уровень и выбор, куда вложить очки развития.
Охоться без перерыва, даже когда не в игре. Собирай легендарный лут, улучшай его случайными опциями и строй своего уникального героя. Сотни предметов, быстрая прокачка, автоформ, артефакты и система перерождения делают рост по-настоящему нескучным. Заходи каждый день, чтобы продвинуться ещё дальше — рыцарь не ждёт.
- Меню модов
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Режим Бога
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.