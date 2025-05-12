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Hero Wars: Last Survivor (Мод меню)

Hero Wars: Last Survivor (Мод меню) 0.1.3

Выживи в постапокалипсисе и стань чемпионом в битвах героев
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Версия:
0.1.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
AMANDA
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 01:37
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 493 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Hero Wars: Last Survivor — это смесь экшена и стратегии, где ты играешь за одного из последних героев разрушенного мира. Каждые пять минут ты исследуешь новые зоны, сражаешься с монстрами и выживаешь среди руин. Развивай способности, находи ресурсы и принимай решения, которые помогут тебе остаться в живых. У каждого героя — свой стиль боя, и выбор тактики влияет на результат.


Онлайн‑битвы, прокачка умений и погоня за первым местом в таблице лидеров — вот твоя цель. Брось вызов другим игрокам в PvP-сражениях, докажи своё превосходство и стань легендой Hero Wars. Игра сочетает динамичные стычки с возможностью стратегического роста. Проверь, насколько далеко ты сможешь зайти в этом суровом мире.


Информация о модах
  • Меню Мод 
  • Режим Бога
  • Множитель исцеления

ПРИМЕЧАНИЕ: ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ БОГА, КОГДА ВРАГ АТАКУЕТ.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Hero Wars: Last Survivor (Мод меню) v0.1.3 MOD APK

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Скачать Hero Wars: Last Survivor (Мод меню) 493 Мб Ссылка 2 493 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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