Hero Wars: Last Survivor (Мод меню) 0.1.3
Выживи в постапокалипсисе и стань чемпионом в битвах героев
Hero Wars: Last Survivor — это смесь экшена и стратегии, где ты играешь за одного из последних героев разрушенного мира. Каждые пять минут ты исследуешь новые зоны, сражаешься с монстрами и выживаешь среди руин. Развивай способности, находи ресурсы и принимай решения, которые помогут тебе остаться в живых. У каждого героя — свой стиль боя, и выбор тактики влияет на результат.
Онлайн‑битвы, прокачка умений и погоня за первым местом в таблице лидеров — вот твоя цель. Брось вызов другим игрокам в PvP-сражениях, докажи своё превосходство и стань легендой Hero Wars. Игра сочетает динамичные стычки с возможностью стратегического роста. Проверь, насколько далеко ты сможешь зайти в этом суровом мире.
- Меню Мод
- Режим Бога
- Множитель исцеления
ПРИМЕЧАНИЕ: ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ БОГА, КОГДА ВРАГ АТАКУЕТ.
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Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.