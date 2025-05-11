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Big Brother: The Game (Мод меню)

Big Brother: The Game (Мод меню) 2.0.2

Внутренние альянсы, драмы и выживание под камерами 24/7
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Версия:
2.0.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Fusebox Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 15:13
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 68 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Big Brother: The Game — это стратегия социального выживания, в которой ты попадаешь в дом под пристальным наблюдением и сражаешься за победу среди других участников. Каждый день — это новые испытания, общение, интриги и страх быть выгнанным. Тебе предстоит выполнять задания, выстраивать альянсы, быть харизматичным… или манипулировать ради собственного выживания.


Прокачивай репутацию, решай, кому можно доверять, и влияй на ход событий в реальном времени. Побеждает только один, но путь к финалу полон психологического давления, предательств и неожиданных союзов. Новые главы добавляются регулярно, и каждое решение может изменить весь расклад. Готов ли ты сыграть в эту игру на вылет?


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Неограниченное количество билетов
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Big Brother: The Game (Мод меню) v2.0.2 MOD APK

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Скачать Big Brother: The Game (Мод меню) 68 Мб Ссылка 2 68 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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