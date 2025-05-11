Big Brother: The Game (Мод меню) 2.0.2
Внутренние альянсы, драмы и выживание под камерами 24/7
Big Brother: The Game — это стратегия социального выживания, в которой ты попадаешь в дом под пристальным наблюдением и сражаешься за победу среди других участников. Каждый день — это новые испытания, общение, интриги и страх быть выгнанным. Тебе предстоит выполнять задания, выстраивать альянсы, быть харизматичным… или манипулировать ради собственного выживания.
Прокачивай репутацию, решай, кому можно доверять, и влияй на ход событий в реальном времени. Побеждает только один, но путь к финалу полон психологического давления, предательств и неожиданных союзов. Новые главы добавляются регулярно, и каждое решение может изменить весь расклад. Готов ли ты сыграть в эту игру на вылет?
- МОД МЕНЮ
- Неограниченное количество бриллиантов
- Неограниченное количество билетов
Скачать Big Brother: The Game (Мод меню) v2.0.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.