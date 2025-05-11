Описание

Big Brother: The Game — это стратегия социального выживания, в которой ты попадаешь в дом под пристальным наблюдением и сражаешься за победу среди других участников. Каждый день — это новые испытания, общение, интриги и страх быть выгнанным. Тебе предстоит выполнять задания, выстраивать альянсы, быть харизматичным… или манипулировать ради собственного выживания.





Прокачивай репутацию, решай, кому можно доверять, и влияй на ход событий в реальном времени. Побеждает только один, но путь к финалу полон психологического давления, предательств и неожиданных союзов. Новые главы добавляются регулярно, и каждое решение может изменить весь расклад. Готов ли ты сыграть в эту игру на вылет?