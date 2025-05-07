Описание

Hero Legends 2: Dragonhunters — это тактическая RPG, в которой ты собираешь команду героев, сражаешься с монстрами и ведёшь охоту на легендарных драконов. Каждая битва требует расчёта: продумай состав отряда, используй уникальные навыки бойцов и адаптируй тактику к типу врага. Проходи кампанию, открывай новых персонажей и прокачивай снаряжение.





Тебя ждут рейды на боссов, события, соревновательные PvP-арены и система крафта. Игра не требует постоянного онлайна, что делает её идеальной для игры на ходу. Если ты любишь коллекционные RPG с элементами стратегии и фантастическим миром, в котором всегда есть чем заняться — попробуй этот охотничий вызов.