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Hero Legends 2: Dragonhunters

Hero Legends 2: Dragonhunters 1.0.0

Собери команду и охоться на драконов в битвах пошаговой стратегии
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 10
Разработчик:
Ten Percent Red
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 14:45
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 94 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Hero Legends 2: Dragonhunters — это тактическая RPG, в которой ты собираешь команду героев, сражаешься с монстрами и ведёшь охоту на легендарных драконов. Каждая битва требует расчёта: продумай состав отряда, используй уникальные навыки бойцов и адаптируй тактику к типу врага. Проходи кампанию, открывай новых персонажей и прокачивай снаряжение.


Тебя ждут рейды на боссов, события, соревновательные PvP-арены и система крафта. Игра не требует постоянного онлайна, что делает её идеальной для игры на ходу. Если ты любишь коллекционные RPG с элементами стратегии и фантастическим миром, в котором всегда есть чем заняться — попробуй этот охотничий вызов.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

Скачать Hero Legends 2: Dragonhunters v1.0.0 MOD APK

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Скачать Hero Legends 2: Dragonhunters 94 Мб Ссылка 2 94 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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