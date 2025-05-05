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Анима Сага - Кликер рпг (Мод Меню)

Анима Сага - Кликер рпг (Мод Меню) 1.02

Собери команду героев, жми, побеждай и развивайся даже офлайн
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Версия:
1.02
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Anima_Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 16:18
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 63 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22
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Описание

Анима Сага — Кликер RPGЭто фэнтези-кликер с элементами RPG, где ты управляешь отрядом героев в битвах против волн монстров. Каждые 5 минут ты усиливаешь команду, активируешь магические навыки и собираешь ресурсы, чтобы прокачивать героев и продвигаться всё дальше. Бои проходят автоматически, но именно ты решаешь, когда использовать ульту, кого апгрейдить и какие бонусы брать.


В Анима Сага — Кликер RPG сочетаются простота кликера, глубина прокачки и фэнтези-сеттинг. Играй в офлайне, копи золото, открывай новых героев, усиливай снаряжение и проходи уровни в своём темпе. Игра идеально подходит для коротких сессий и не требует постоянного подключения к интернету. Любишь фэнтези, хочешь чувствовать прогресс и собирать эпическую команду? Тогда погружайся в мир Анима Саги — тебя ждут приключения.


Информация о модах

Меню модов

Множитель атаки

Один удар

Множитель валюты вознаграждения

Бесплатно

Глобальный множитель скорости

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Анима Сага - Кликер рпг (Мод Меню) v1.02 MOD APK

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Скачать Анима Сага - Кликер рпг (Мод Меню) 63 Мб Ссылка 2 63 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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