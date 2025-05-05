Описание

Анима Сага — Кликер RPG - Это фэнтези-кликер с элементами RPG, где ты управляешь отрядом героев в битвах против волн монстров. Каждые 5 минут ты усиливаешь команду, активируешь магические навыки и собираешь ресурсы, чтобы прокачивать героев и продвигаться всё дальше. Бои проходят автоматически, но именно ты решаешь, когда использовать ульту, кого апгрейдить и какие бонусы брать.





В Анима Сага — Кликер RPG сочетаются простота кликера, глубина прокачки и фэнтези-сеттинг. Играй в офлайне, копи золото, открывай новых героев, усиливай снаряжение и проходи уровни в своём темпе. Игра идеально подходит для коротких сессий и не требует постоянного подключения к интернету. Любишь фэнтези, хочешь чувствовать прогресс и собирать эпическую команду? Тогда погружайся в мир Анима Саги — тебя ждут приключения.