Анима Сага - Кликер рпг (Мод Меню) 1.02
Собери команду героев, жми, побеждай и развивайся даже офлайн
Анима Сага — Кликер RPG - Это фэнтези-кликер с элементами RPG, где ты управляешь отрядом героев в битвах против волн монстров. Каждые 5 минут ты усиливаешь команду, активируешь магические навыки и собираешь ресурсы, чтобы прокачивать героев и продвигаться всё дальше. Бои проходят автоматически, но именно ты решаешь, когда использовать ульту, кого апгрейдить и какие бонусы брать.
В Анима Сага — Кликер RPG сочетаются простота кликера, глубина прокачки и фэнтези-сеттинг. Играй в офлайне, копи золото, открывай новых героев, усиливай снаряжение и проходи уровни в своём темпе. Игра идеально подходит для коротких сессий и не требует постоянного подключения к интернету. Любишь фэнтези, хочешь чувствовать прогресс и собирать эпическую команду? Тогда погружайся в мир Анима Саги — тебя ждут приключения.
Меню модов
Множитель атаки
Один удар
Множитель валюты вознаграждения
Бесплатно
Глобальный множитель скорости
Скачать Анима Сага - Кликер рпг (Мод Меню) v1.02 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.