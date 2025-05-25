Epic Mecha Girls: Anime Games (Мод меню) 2.1.5
Epic Mecha Girls - это захватывающая мобильная игра, которая объединяет в себе несколько элементов, способных увлечь как поклонников аниме, так и любителей стратегических сражений. Сочетание красочных аниме-визуальных эффектов с глубокой ролевой механикой и механическими сражениями делает эту игру неповторимой.
Основным аспектом игры является сбор отряда милых боевых вайфу - персонажей, которые управляют мощными роботами-механиками. Игрокам предоставляется возможность улучшать своих роботов, выбирать подходящее снаряжение и развивать навыки своих персонажей, чтобы стать сильнее и побеждать в боях.
Пошаговые сражения в Epic Mecha Girls представлены в уникальном стиле, где необходимо стратегически планировать свои действия, принимать во внимание специальные умения персонажей и тактически использовать возможности окружающей среды. Это создает захватывающие и динамичные поединки, которые подарят игрокам неповторимые эмоции.
- МЕНЮ МОД
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Режим бога
- Скорость игры
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Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.