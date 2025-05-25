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Epic Mecha Girls: Anime Games (Мод меню)

Epic Mecha Girls: Anime Games (Мод меню) 2.1.5

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Версия:
2.1.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Viva Games Studios
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 12:44
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 280 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
208
Скриншоты
Описание

Epic Mecha Girls - это захватывающая мобильная игра, которая объединяет в себе несколько элементов, способных увлечь как поклонников аниме, так и любителей стратегических сражений. Сочетание красочных аниме-визуальных эффектов с глубокой ролевой механикой и механическими сражениями делает эту игру неповторимой.


Основным аспектом игры является сбор отряда милых боевых вайфу - персонажей, которые управляют мощными роботами-механиками. Игрокам предоставляется возможность улучшать своих роботов, выбирать подходящее снаряжение и развивать навыки своих персонажей, чтобы стать сильнее и побеждать в боях.


Пошаговые сражения в Epic Mecha Girls представлены в уникальном стиле, где необходимо стратегически планировать свои действия, принимать во внимание специальные умения персонажей и тактически использовать возможности окружающей среды. Это создает захватывающие и динамичные поединки, которые подарят игрокам неповторимые эмоции.


Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим бога
  • Скорость игры
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Epic Mecha Girls: Anime Games (Мод меню) v2.1.5 MOD APK

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Скачать Epic Mecha Girls: Anime Games (Мод меню) 280 Мб Ссылка 2 280 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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