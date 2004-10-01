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Hero Assemble: Epic Idle RPG (Мод меню)

Hero Assemble: Epic Idle RPG (Мод меню) 1.10.04

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Версия:
1.10.04
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
CookApps
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 137 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
433
Скриншоты
Описание

Hero Assemble: Epic Idle RPG - это очаровательная игра с участием персонажей в стиле чиби. Ваш главный герой - толстый рыцарь с необычным лицом, который сражается за благое дело в средневековом мире. В этой игре вам предстоит помогать людям обрести внутренний покой, сражаясь с нашествием монстров.


Основной аспект игры - это автоматическое повышение уровня вашего героя во время одиночных сражений. Геймеры будут наслаждаться прокачкой персонажей, а также стандартной игровой механикой, включающей сражения с монстрами и развитие навыков персонажей.


Информация о модах

>Множитель урона

>Множитель защиты

>Режим Бога

>Множитель скорости атаки

>Быстрая скорость передвижения

>Всегда критический

>Заморозить врага

>Тупой враг

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Hero Assemble: Epic Idle RPG 1.10.04
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