Описание

Hero Assemble: Epic Idle RPG - это очаровательная игра с участием персонажей в стиле чиби. Ваш главный герой - толстый рыцарь с необычным лицом, который сражается за благое дело в средневековом мире. В этой игре вам предстоит помогать людям обрести внутренний покой, сражаясь с нашествием монстров.





Основной аспект игры - это автоматическое повышение уровня вашего героя во время одиночных сражений. Геймеры будут наслаждаться прокачкой персонажей, а также стандартной игровой механикой, включающей сражения с монстрами и развитие навыков персонажей.