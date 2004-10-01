Версия:
1.10.04
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
CookApps
Обновлено:
Сегодня, 14:52
Возраст:
Требуется места:
≈ 137 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
433
Описание
Hero Assemble: Epic Idle RPG - это очаровательная игра с участием персонажей в стиле чиби. Ваш главный герой - толстый рыцарь с необычным лицом, который сражается за благое дело в средневековом мире. В этой игре вам предстоит помогать людям обрести внутренний покой, сражаясь с нашествием монстров.
Основной аспект игры - это автоматическое повышение уровня вашего героя во время одиночных сражений. Геймеры будут наслаждаться прокачкой персонажей, а также стандартной игровой механикой, включающей сражения с монстрами и развитие навыков персонажей.
Информация о модах
>Множитель урона
>Множитель защиты
>Режим Бога
>Множитель скорости атаки
>Быстрая скорость передвижения
>Всегда критический
>Заморозить врага
>Тупой враг
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