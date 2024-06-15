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Guardian War: Ultimate Edition (Мод, Много ресурсов)

Guardian War: Ultimate Edition (Мод, Много ресурсов) 0.2.146

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
ZITGA
Версия:
0.2.146
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 151 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
611

Guardian War: Ultimate Edition - это не просто еще одна игра, это погружение в мир фантастических приключений, наполненных драмой и опасностями. В центре внимания этой увлекательной игры - принцесса, ожидающая спасения от храброго героя. Но история не так проста, как кажется. Сражения в игре не просто битвы, они становятся все более напряженными по мере продвижения игрока по игровому миру.


Участвуя в Guardian War: Ultimate Edition, игроки ищут вызовов и боев, а ужасные монстры, стоящие на их пути, только добавляют острых ощущений. Однако героям этого мира не разрешается быть трусами. Они должны проявить мужество и дерзость, чтобы противостоять темным силам, подстерегающим их на каждом шагу.


Скриншоты

Информация о модах

МЕНЮ МОД

✶ Неограниченная валюта

✶ Режим Бога

✶ Пакет удаления рекламы (пропустить рекламу, награды без рекламы)

✶ Неограниченные ресурсы

 Теги темы: Много ресурсов

Скачать Guardian War: Ultimate Edition (Мод, Много ресурсов) 0.2.146 взлом

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Скачать Guardian War: Ultimate Edition (Мод, Много ресурсов) 151 Мб Ссылка 2 151 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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