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Idle RPG Agent of Adventure (Мод, Много золота)

Idle RPG Agent of Adventure (Мод, Много золота) 5.1.2

2
1
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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
TownSoftJP
Версия:
5.1.2
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 150 Мб
id приложения:
com.TownSoft.agentofadventure3
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
1 164

Idle RPG Agent of Adventure - это захватывающее приключение, где вы становитесь хозяином деревни героев, отправляющихся в квесты и приключения, даже когда вы не в игре. Ваша задача - управлять героями, отправляя их в путешествия и собирая награды по их возвращении для улучшения вашей деревни.


Вы можете настраивать снаряжение и обучать специальным навыкам, расширяя возможности ваших искателей приключений. Используйте полученные награды для расширения города новыми зданиями, такими как таверны и магазины, открывающими больше возможностей для развития. Ваши герои будут рассказывать вам увлекательные истории из своих путешествий, и вы сможете направлять жителей деревни, чтобы поддержать их, залечивая раны, ведя хронику подвигов и разрабатывая тактику боя.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченное золото, неограниченная молитва

 Теги темы: Много золота

Скачать Idle RPG Agent of Adventure (Мод, Много золота) 5.1.2 взлом

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Скачать Idle RPG Agent of Adventure (Мод, Много золота) 150 Мб Ссылка 2 150 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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