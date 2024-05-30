Idle RPG Agent of Adventure - это захватывающее приключение, где вы становитесь хозяином деревни героев, отправляющихся в квесты и приключения, даже когда вы не в игре. Ваша задача - управлять героями, отправляя их в путешествия и собирая награды по их возвращении для улучшения вашей деревни.





Вы можете настраивать снаряжение и обучать специальным навыкам, расширяя возможности ваших искателей приключений. Используйте полученные награды для расширения города новыми зданиями, такими как таверны и магазины, открывающими больше возможностей для развития. Ваши герои будут рассказывать вам увлекательные истории из своих путешествий, и вы сможете направлять жителей деревни, чтобы поддержать их, залечивая раны, ведя хронику подвигов и разрабатывая тактику боя.