Погрузитесь в мир Summoners Raid, где легендарные герои собираются, чтобы сразиться с боссами в эпических пошаговых битвах в стиле фэнтези. Эта захватывающая ролевая игра обещает долгие часы развлечений благодаря команде чемпионов, стратегическим боям и элементам RPG.





В игре вас ждет увлекательная тактика создания мощных команд героев в режиме однопользовательской кампании и соревновательные битвы в онлайновом PvP. Графика в игре поражает воображение, а тактический геймплей заставляет вас принимать важные решения на каждом шагу.





Жажда приключений и славы зовет Summoners Raid. Вы будете вызывать могущественных чемпионов, чтобы сражаться за вас и вернуть то, что было у вас отнято. Отправляйтесь в рейды в подземелья теней, следуйте за эпической сюжетной линией, полной опасностей и таинственных врагов.