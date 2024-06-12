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Summoners Raid: War Legend RPG (Мод меню)

Summoners Raid: War Legend RPG (Мод меню) 3.11.0

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Alda Games
Версия:
3.11.0
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 177 Мб
id приложения:
summoners.raid.war.legends.turn.rpg.aldagames.com
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
908

Погрузитесь в мир Summoners Raid, где легендарные герои собираются, чтобы сразиться с боссами в эпических пошаговых битвах в стиле фэнтези. Эта захватывающая ролевая игра обещает долгие часы развлечений благодаря команде чемпионов, стратегическим боям и элементам RPG.


В игре вас ждет увлекательная тактика создания мощных команд героев в режиме однопользовательской кампании и соревновательные битвы в онлайновом PvP. Графика в игре поражает воображение, а тактический геймплей заставляет вас принимать важные решения на каждом шагу.


Жажда приключений и славы зовет Summoners Raid. Вы будете вызывать могущественных чемпионов, чтобы сражаться за вас и вернуть то, что было у вас отнято. Отправляйтесь в рейды в подземелья теней, следуйте за эпической сюжетной линией, полной опасностей и таинственных врагов.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Убийство одним ударом
  • Обычная атака поражает всех врагов


Информация: ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО МЕНЮ.

 Теги темы: Мод меню

Скачать Summoners Raid: War Legend RPG (Мод меню) 3.11.0 взлом

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Скачать Summoners Raid: War Legend RPG (Мод меню) 177 Мб Ссылка 2 177 Мб

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