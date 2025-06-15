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ROAWORLD: The age of wealth (Мод меню)

ROAWORLD: The age of wealth (Мод меню) 10024

Безлимитный рост героев: крафти, дружи и громи боссов в 2D-MMORPG-саге
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Версия:
10024
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
ROACORE GAMING PTY LTD
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 01:42
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 118 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13
Скриншоты
Описание

ROAWORLD: The age of wealth — сайд-скролльная 2D-MMORPG, где ты с первых секунд мчишься сквозь пиксельные долины, выкашиваешь полчища слизней и собираешь монеты. Каждые пять минут ты добиваешь мини-босса, подбираешь редкий самоцвет и тут же кидаешь его в кузницу, чтобы выковать топор +3. Левел-капы отменены: опыт льётся рекой, а система «рост за рост друзей» подбрасывает очки силы, когда товарищ в чате апается. Но за горизонтом шевелится упавший метеор — ходят слухи о возраждении дьявола.


Соберись с друзьями в группу из 4, чтобы штурмовать кристальный лабиринт, где каждый этаж выдаёт материалы для легендарного оружия. Кооперативные рейды и арены 3×3 приносят 600 очков славы в неделю, за которые кузнец выкует меч уровня «Эпик». Улучшай гильдейскую кузницу, автоматизируй добычу питомцами и меняй осколки на скины. В одиночку бери три режима сложности, боссы-марафоны на 10 минут и автобой для фарма. Ворвайся и докажи, что именно ты остановишь катастрофу!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

Скачать ROAWORLD: The age of wealth (Мод меню) v10024 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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