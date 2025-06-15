Описание

ROAWORLD: The age of wealth — сайд-скролльная 2D-MMORPG, где ты с первых секунд мчишься сквозь пиксельные долины, выкашиваешь полчища слизней и собираешь монеты. Каждые пять минут ты добиваешь мини-босса, подбираешь редкий самоцвет и тут же кидаешь его в кузницу, чтобы выковать топор +3. Левел-капы отменены: опыт льётся рекой, а система «рост за рост друзей» подбрасывает очки силы, когда товарищ в чате апается. Но за горизонтом шевелится упавший метеор — ходят слухи о возраждении дьявола.





Соберись с друзьями в группу из 4, чтобы штурмовать кристальный лабиринт, где каждый этаж выдаёт материалы для легендарного оружия. Кооперативные рейды и арены 3×3 приносят 600 очков славы в неделю, за которые кузнец выкует меч уровня «Эпик». Улучшай гильдейскую кузницу, автоматизируй добычу питомцами и меняй осколки на скины. В одиночку бери три режима сложности, боссы-марафоны на 10 минут и автобой для фарма. Ворвайся и докажи, что именно ты остановишь катастрофу!