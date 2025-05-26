Описание

Приветствуем вас в увлекательном мире Monster Never Cry, где антигерои и демоны сражаются за свои убежища и власть! Здесь вы станете Повелителем Демонов, возглавляя свой Дьявольский Легион в эпическом путешествии по восстановлению Изгнанного Города из руин.





Сражайтесь против героев и захватчиков, чтобы изменить судьбу и вернуть земли демонов к прежнему великолепию. Присоединяйтесь к союзникам со всех концов мира, чтобы раскрыть правду о таинственном вторжении в Аскр и доказать, что монстры никогда не будут плакать!





Собирайте яйца Скверны и высиживайте их, надеясь на удачу в получении мощных монстров. Ваша сила и умения будут определять, каких монстров вы сможете завоевать. И помните, самые могущественные монстры всегда являются самыми редкими. Вас ждут захватывающие приключения и бесконечные возможности в Monster Never Cry!