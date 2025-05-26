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Monster Never Cry (Полная версия)

Monster Never Cry (Полная версия) 1.06.542

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Версия:
1.06.542
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BOLTRAY GAMES
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 11:37
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
279
Скриншоты
Описание

Приветствуем вас в увлекательном мире Monster Never Cry, где антигерои и демоны сражаются за свои убежища и власть! Здесь вы станете Повелителем Демонов, возглавляя свой Дьявольский Легион в эпическом путешествии по восстановлению Изгнанного Города из руин.


Сражайтесь против героев и захватчиков, чтобы изменить судьбу и вернуть земли демонов к прежнему великолепию. Присоединяйтесь к союзникам со всех концов мира, чтобы раскрыть правду о таинственном вторжении в Аскр и доказать, что монстры никогда не будут плакать!


Собирайте яйца Скверны и высиживайте их, надеясь на удачу в получении мощных монстров. Ваша сила и умения будут определять, каких монстров вы сможете завоевать. И помните, самые могущественные монстры всегда являются самыми редкими. Вас ждут захватывающие приключения и бесконечные возможности в Monster Never Cry!


Информация о модах
  • Меню Мод
  • Скорость игры
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Скачать Monster Never Cry (Полная версия) v1.06.542 MOD APK

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Скачать Monster Never Cry (Полная версия) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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