Описание

Border Police Post Contrbnd 3D — это 3D-симулятор пограничной службы, где каждые пять минут ты проверяешь документы, досматриваешь машины и выносишь решения. Рабочее место — КПП на напряжённой границе. Кто-то просто едет домой, а кто-то везёт наличные, наркотики и запрещённые предметы. Ошибаться нельзя: либо страна в безопасности, либо всё летит под откос.





Сканируй грузы, используй оборудование, задавай нужные вопросы — и делай аресты без диалогов и сантиментов. Каждая смена сложнее предыдущей: новые схемы, поддельные документы, неожиданные рейды. Получай повышение, открывай доступ к новому снаряжению и ужесточай меры. Справишься ли ты с давлением? Покажи, как работает закон на границе.