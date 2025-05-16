Border Police Post Contrbnd 3d (Мод, Много денег) 1.0.6
Контрабанда, допросы и тревожная граница — у тебя есть право на досмотр
Border Police Post Contrbnd 3D — это 3D-симулятор пограничной службы, где каждые пять минут ты проверяешь документы, досматриваешь машины и выносишь решения. Рабочее место — КПП на напряжённой границе. Кто-то просто едет домой, а кто-то везёт наличные, наркотики и запрещённые предметы. Ошибаться нельзя: либо страна в безопасности, либо всё летит под откос.
Сканируй грузы, используй оборудование, задавай нужные вопросы — и делай аресты без диалогов и сантиментов. Каждая смена сложнее предыдущей: новые схемы, поддельные документы, неожиданные рейды. Получай повышение, открывай доступ к новому снаряжению и ужесточай меры. Справишься ли ты с давлением? Покажи, как работает закон на границе.
Без рекламсы, Много денег
Скачать Border Police Post Contrbnd 3d (Мод, Много денег) v1.0.6 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.