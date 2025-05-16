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Border Police Post Contrbnd 3d (Мод, Много денег)

Border Police Post Contrbnd 3d (Мод, Много денег) 1.0.6

Контрабанда, допросы и тревожная граница — у тебя есть право на досмотр
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Версия:
1.0.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Winter Land Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 14:40
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 127 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Border Police Post Contrbnd 3D — это 3D-симулятор пограничной службы, где каждые пять минут ты проверяешь документы, досматриваешь машины и выносишь решения. Рабочее место — КПП на напряжённой границе. Кто-то просто едет домой, а кто-то везёт наличные, наркотики и запрещённые предметы. Ошибаться нельзя: либо страна в безопасности, либо всё летит под откос.


Сканируй грузы, используй оборудование, задавай нужные вопросы — и делай аресты без диалогов и сантиментов. Каждая смена сложнее предыдущей: новые схемы, поддельные документы, неожиданные рейды. Получай повышение, открывай доступ к новому снаряжению и ужесточай меры. Справишься ли ты с давлением? Покажи, как работает закон на границе.


Информация о модах

Без рекламсы, Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Border Police Post Contrbnd 3d (Мод, Много денег) v1.0.6 MOD APK

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Скачать Border Police Post Contrbnd 3d (Мод, Много денег) 127 Мб Ссылка 2 127 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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