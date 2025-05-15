Описание

Auroria: a playful journey — это научно-фантастический симулятор с элементами выживания и исследования, в котором ты оказываешься в неизведанном космическом мире. Каждый день здесь — это поиск ресурсов, приручение удивительных существ и строительство собственной базы. Тебе предстоит наладить контакт с инопланетными питомцами и выжить среди опасностей далёких планет.





Игра предлагает открытый мир, коллекционирование существ и развитие взаимоотношений с ними. Исследуй биомы, открывай новые технологии, комбинируй способности питомцев и превращай их в надёжных спутников. Прокачка, крафт и стратегические решения позволят сделать каждого персонажа уникальным. Готов ли ты построить новый дом на чужой планете?