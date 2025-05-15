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Auroria: a playful journey

Auroria: a playful journey 1.8

Строй, приручай и выживай среди звёзд в симуляторе межгалактических питомцев
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Версия:
1.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
HK Hero Entertainment Co., Limited
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 19:25
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Auroria: a playful journey — это научно-фантастический симулятор с элементами выживания и исследования, в котором ты оказываешься в неизведанном космическом мире. Каждый день здесь — это поиск ресурсов, приручение удивительных существ и строительство собственной базы. Тебе предстоит наладить контакт с инопланетными питомцами и выжить среди опасностей далёких планет.


Игра предлагает открытый мир, коллекционирование существ и развитие взаимоотношений с ними. Исследуй биомы, открывай новые технологии, комбинируй способности питомцев и превращай их в надёжных спутников. Прокачка, крафт и стратегические решения позволят сделать каждого персонажа уникальным. Готов ли ты построить новый дом на чужой планете?


Информация о модах

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 Теги темы: оригинал

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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