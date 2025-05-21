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2021 The God of Highschool (Мод, Высокий урон)

2021 The God of Highschool (Мод, Высокий урон) 4.14.1

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Версия:
4.14.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
SN games Corp.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 16:16
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 631 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 170
Скриншоты
Описание

2023 The God of Highschool – это динамичная экшн-игра, вдохновленная одноименной популярной серией манги Naver Webtoon. В этой игре игроки погружаются в мир высокооктановых боевых искусств, перевоплощаясь в персонажей истории, каждый из которых обладает своими уникальными магическими способностями.


Особенностью игры является возможность участия в захватывающих и интенсивных сражениях, где игроки могут испытать различные стили игры. Каждый персонаж имеет свой набор приемов и способностей, что делает каждый бой уникальным и непредсказуемым. Игра предлагает разнообразные испытания и бои без ограничений, благодаря чему игроки могут постоянно находить новые способы для победы над своими противниками.


"2023 The God of Highschool" обещает игрокам не только впечатляющий экшн, но и глубокое погружение в мир и сюжет популярной манги. Эта игра станет идеальным выбором для фанатов манги и аниме, а также для всех любителей экшн-игр, желающих испытать себя в битвах с использованием магических способностей и навыков боевых искусств.



Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать 2021 The God of Highschool (Мод, Высокий урон) v4.14.1 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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