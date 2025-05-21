2021 The God of Highschool (Мод, Высокий урон) 4.14.1
2023 The God of Highschool – это динамичная экшн-игра, вдохновленная одноименной популярной серией манги Naver Webtoon. В этой игре игроки погружаются в мир высокооктановых боевых искусств, перевоплощаясь в персонажей истории, каждый из которых обладает своими уникальными магическими способностями.
Особенностью игры является возможность участия в захватывающих и интенсивных сражениях, где игроки могут испытать различные стили игры. Каждый персонаж имеет свой набор приемов и способностей, что делает каждый бой уникальным и непредсказуемым. Игра предлагает разнообразные испытания и бои без ограничений, благодаря чему игроки могут постоянно находить новые способы для победы над своими противниками.
"2023 The God of Highschool" обещает игрокам не только впечатляющий экшн, но и глубокое погружение в мир и сюжет популярной манги. Эта игра станет идеальным выбором для фанатов манги и аниме, а также для всех любителей экшн-игр, желающих испытать себя в битвах с использованием магических способностей и навыков боевых искусств.
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Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.