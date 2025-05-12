Описание

Mine Quest 2 RPG Roguelike to Crash the Boss - это продолжение подземных приключений отважного искателя сокровищ, сокровищ и всего остального, что можно найти в глубинах фантастического мира. На этот раз главный герой будет ковырять камень киркой не с целью обогащения, а в поисках ответа на вопрос об исчезновении своих друзей и знакомых. Его ждет эпическое путешествие по удивительным местам, невероятные находки и жаркие схватки с монстрами.