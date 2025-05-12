Mine Quest 2: ролевая игра (Мод, Много денег) 2.2.39
Mine Quest 2 RPG Roguelike to Crash the Boss - это продолжение подземных приключений отважного искателя сокровищ, сокровищ и всего остального, что можно найти в глубинах фантастического мира. На этот раз главный герой будет ковырять камень киркой не с целью обогащения, а в поисках ответа на вопрос об исчезновении своих друзей и знакомых. Его ждет эпическое путешествие по удивительным местам, невероятные находки и жаркие схватки с монстрами.
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Скачать Mine Quest 2: ролевая игра (Мод, Много денег) v2.2.39 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.