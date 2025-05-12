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Mine Quest 2: ролевая игра (Мод, Много денег)

Mine Quest 2: ролевая игра (Мод, Много денег) 2.2.39

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Версия:
2.2.39
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Tapps Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Вчера, 22:00
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 72 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 265
Скриншоты
Описание

Mine Quest 2 RPG Roguelike to Crash the Boss - это продолжение подземных приключений отважного искателя сокровищ, сокровищ и всего остального, что можно найти в глубинах фантастического мира. На этот раз главный герой будет ковырять камень киркой не с целью обогащения, а в поисках ответа на вопрос об исчезновении своих друзей и знакомых. Его ждет эпическое путешествие по удивительным местам, невероятные находки и жаркие схватки с монстрами.


Информация о модах

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Скачать Mine Quest 2: ролевая игра (Мод, Много денег) v2.2.39 MOD APK

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Скачать Mine Quest 2: ролевая игра (Мод, Много денег) 72 Мб Ссылка 2 72 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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