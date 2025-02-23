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Slaughter: The Lost Outpost (Мод, Режим бога)

Slaughter: The Lost Outpost (Мод, Режим бога) 1.43

Окунитесь в мир хаоса, где битвы за свободу определяют каждую секунду
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Версия:
1.43
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Ray Spark
Категория:
Экшен / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 238
Скриншоты
Описание

Slaughter: The Lost Outpost переносит вас в мрачный и жестокий мир, где царит анархия и беззаконие. Здесь отъявленные бандиты и головорезы вырвались на свободу, разделившись на группировки и ведя ожесточенные бои за контроль над территорией. Наш герой Рассел оказывается в самом эпицентре этого хаоса, столкнувшись с угрозой рабства, если не сумеет найти способ вырваться из заточения. История игры заставляет вас переживать каждый момент, погружаясь в атмосферу мрака и жестокости, где на кону стоит не только жизнь, но и вера в лучшее будущее.


Отправляясь в бой, Расселу предстоит взять в руки оружие и прорубить себе дорогу к свободе, исследуя огромный комплекс, наполненный тайнами и скрытыми опасностями. По мере продвижения вы будете открывать обходные пути, находить новые возможности для улучшения снаряжения и собирать документы, проливающие свет на происходящее вокруг. Игра позволяет встретить союзников, узнать страшные секреты заточения и, в конечном итоге, положить начало новой эре в мире, где любые переговоры с подонками остаются за гранью возможного.


Информация о модах
  • После запуска игры нажмите на круглую кнопку вверху слева, чтобы открыть мод меню с возможностью включения  бессмертия ;
  • Все скины разблокированы (для доступа к меню настройки во время игры нажмите левую верхнюю кнопку, затем  «Настройки  и  внешний вид»  —  «Выбрать»).



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 Теги темы: Режим бога

Скачать Slaughter: The Lost Outpost (Мод, Режим бога) v1.43 MOD APK

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Без мода 1.3 Гб Без мода (ссылка 2) 1.3 Гб
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