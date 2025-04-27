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Crunchyroll: River City Girls (Мод, Unlocked)

Crunchyroll: River City Girls (Мод, Unlocked) 1.0.1

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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 10
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Экшен / Платные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 16:37
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 2.1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 200
Скриншоты
Описание

River City Girls является прекрасным примером того, как пиксельная графика может быть использована для создания богатой и живой игровой атмосферы, особенно в жанре "избей их всех". Эта игра удачно сочетает классические элементы с современными технологиями анимации, создавая уникальный визуальный стиль.


Персонажи в игре имеют высокодетализированные спрайты, которые демонстрируют внимание разработчиков к мельчайшим деталям. Плавная анимация движений персонажей придает динамичность и реализм боевым сценам. Это помогает создать ощущение, что каждое действие и каждый удар имеют вес и силу.


Задний план и окружение также заслуживают внимания. Разрушаемые объекты и юмористические элементы не только украшают игровой мир, но и побуждают к исследованию, добавляя дополнительный уровень вовлеченности в игру.


Информация о модах
  • Игра больше не требует платной подписки Crunchyroll.
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 Теги темы: Unlocked

Скачать Crunchyroll: River City Girls (Мод, Unlocked) v1.0.1 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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