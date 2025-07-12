Описание

GTA 3: Definitive Edition — это культовая классика, возвращённая к жизни с помощью современных технологий. Ты снова окажешься в Либерти-Сити — жестоком, грязном и до боли знакомом мегаполисе, где каждое задание — риск, каждая улица — возможность, а каждая угнанная машина — шаг к вершине преступной карьеры. Это не просто ремастер — это полное переосмысление атмосферы начала 2000-х: освещение, текстуры, модели — всё переработано, но с уважением к оригиналу.





Тебя ждут погони, стрельба, угон, коррупция и культовый саундтрек, на котором выросло целое поколение. Все миссии, сюжет и механики сохранены, но благодаря техническим улучшениям игра ощущается как свежая, не теряя при этом олдскульного шарма. GTA 3: Definitive Edition — это возможность для новых игроков открыть классику с правильного угла, а для ветеранов — вернуться туда, где всё началось. Пора снова нарушить пару законов.