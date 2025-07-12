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GTA III - Definitive (Мод, Много денег)

GTA III - Definitive (Мод, Много денег) v1.84.15

Возвращение легенды: GTA 3 снова с нами — теперь с новым обликом и тем же духом хаоса

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Версия:
1.84.15
Требования:
Android 11
Разработчик:
Rockstar Games
Категория:
Экшен / Платные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 00:30
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 241
Описание

GTA 3: Definitive Edition — это культовая классика, возвращённая к жизни с помощью современных технологий. Ты снова окажешься в Либерти-Сити — жестоком, грязном и до боли знакомом мегаполисе, где каждое задание — риск, каждая улица — возможность, а каждая угнанная машина — шаг к вершине преступной карьеры. Это не просто ремастер — это полное переосмысление атмосферы начала 2000-х: освещение, текстуры, модели — всё переработано, но с уважением к оригиналу.


Тебя ждут погони, стрельба, угон, коррупция и культовый саундтрек, на котором выросло целое поколение. Все миссии, сюжет и механики сохранены, но благодаря техническим улучшениям игра ощущается как свежая, не теряя при этом олдскульного шарма. GTA 3: Definitive Edition — это возможность для новых игроков открыть классику с правильного угла, а для ветеранов — вернуться туда, где всё началось. Пора снова нарушить пару законов.


Информация о модах

Разблокирована полная версия игры бесплатно
Неограниченные деньги

Примечание:
– Чтобы играть с бесконечными деньгами, при входе в игру нажмите «ПРОДОЛЖИТЬ» (RESUME)
– Чтобы играть без денег, нажмите «ИГРА» (GAME) и выберите «НОВАЯ ИГРА» (NEW GAME)

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Игра входит в подборки:
GTA на Андроид
GTA на Андроид
 Теги темы: Много денег, Unlocked

Скачать GTA III - Definitive (Мод, Много денег) v1.84.15 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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