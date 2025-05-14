AimLock: Anime Battle Royale (Полная версия) 1.8.1
BTX Battle Xtreme - предлагает игрокам уникальную возможность окунуться в мир соревновательных схваток с элементами аниме, став частью эпических битв на арене в роли стрелка. Эта мобильная игра-шутер от третьего лица разработана для тех, кто любит напряженные сражения и стремится доказать свое мастерство в бою, соревнуясь как с новичками, так и с профессиональными игроками.
Особенностью игры является великолепная аниме-графика с яркими цветами и детализированными персонажами, которая делает каждое сражение не только вызовом навыкам, но и визуальным удовольствием. Она оснащена разнообразием оружия, позволяя игрокам выбирать подходящий арсенал для каждой битвы и использовать уникальные стратегии для победы над противниками.
Интуитивно понятное управление и динамичный игровой процесс делают эту игру доступной для широкой аудитории игроков, в то же время предлагая достаточную глубину и сложность для более опытных стрелков. Каждая арена и каждый матч в "BTX Battle Xtreme" требуют от игроков не только быстроты реакции, но и стратегического мышления, планирования и способности адаптироваться к меняющимся условиям боя.
Без рекламы
Скачать AimLock: Anime Battle Royale (Полная версия) v1.8.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.