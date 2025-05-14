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AimLock: Anime Battle Royale (Полная версия)

AimLock: Anime Battle Royale (Полная версия) 1.8.1

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Версия:
1.8.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Glip.gg
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 13:17
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 827 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
85
Скриншоты
Описание

BTX Battle Xtreme - предлагает игрокам уникальную возможность окунуться в мир соревновательных схваток с элементами аниме, став частью эпических битв на арене в роли стрелка. Эта мобильная игра-шутер от третьего лица разработана для тех, кто любит напряженные сражения и стремится доказать свое мастерство в бою, соревнуясь как с новичками, так и с профессиональными игроками.


Особенностью игры является великолепная аниме-графика с яркими цветами и детализированными персонажами, которая делает каждое сражение не только вызовом навыкам, но и визуальным удовольствием. Она оснащена разнообразием оружия, позволяя игрокам выбирать подходящий арсенал для каждой битвы и использовать уникальные стратегии для победы над противниками.


Интуитивно понятное управление и динамичный игровой процесс делают эту игру доступной для широкой аудитории игроков, в то же время предлагая достаточную глубину и сложность для более опытных стрелков. Каждая арена и каждый матч в "BTX Battle Xtreme" требуют от игроков не только быстроты реакции, но и стратегического мышления, планирования и способности адаптироваться к меняющимся условиям боя.


Информация о модах

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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