Gun Force: Action Shooting (Мод, Режим бога) 1.74
Gun Force — захватывающий шутер от первого лица с боковой прокруткой и элементами игрового процесса, напоминающими рогалики. Вам нужно будет поставить себя на место командира высокоразвитой армии сопротивления, известной как Gun Force, чтобы добиться успеха. В борьбе с Легионом, преступной организацией, угрожающей мировой стабильности, Gun Force использует различное известное оружие и способности. Было бы лучше, если бы вы уничтожили каждого врага на своем пути, от биотехнологических солдат до гигантского механического оружия и необычных боссов, которые стоят на вашем пути.
Элементы управления невероятно просты и интуитивно понятны, а игровой процесс представляет собой забавный гибрид традиционной механики шутера от первого лица и элементов рогалика. Увлекательная обстановка дает вам захватывающую историю, чтобы наслаждаться на досуге. По мере продвижения в игре вы сможете добавлять в отряд новых сильных героев. Каждый из этих героев будет обладать уникальным набором навыков, и вы сможете использовать их, чтобы сразиться с самыми сильными врагами Legion. Он включает в себя живые двухмерные представления персонажей, привлекательную среду и эффекты с высоким разрешением, динамическим двумерным пиксельным искусством.
MOD V1
- МЕНЮ МОД
- Бог Мод
- Множитель урона «64-10000000»
Информация:
– Только Arm64.
- Рекомендую Nox 9 – 64 бита или LDplayer 9 – 64 бита.
MOD V2
- Бесплатные покупки за реальные деньги;
- Вы можете получать бесплатные вещи, не просматривая рекламу.
Скачать Gun Force: Action Shooting (Мод, Режим бога) v1.74 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.