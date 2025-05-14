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Gun Force: Action Shooting (Мод, Режим бога)

Gun Force: Action Shooting (Мод, Режим бога) 1.74

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Версия:
1.74
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ONESOFT GLOBAL PTE. LTD.
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 14:43
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 111 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12 030
Скриншоты
Описание

Gun Force — захватывающий шутер от первого лица с боковой прокруткой и элементами игрового процесса, напоминающими рогалики. Вам нужно будет поставить себя на место командира высокоразвитой армии сопротивления, известной как Gun Force, чтобы добиться успеха. В борьбе с Легионом, преступной организацией, угрожающей мировой стабильности, Gun Force использует различное известное оружие и способности. Было бы лучше, если бы вы уничтожили каждого врага на своем пути, от биотехнологических солдат до гигантского механического оружия и необычных боссов, которые стоят на вашем пути.


Элементы управления невероятно просты и интуитивно понятны, а игровой процесс представляет собой забавный гибрид традиционной механики шутера от первого лица и элементов рогалика. Увлекательная обстановка дает вам захватывающую историю, чтобы наслаждаться на досуге. По мере продвижения в игре вы сможете добавлять в отряд новых сильных героев. Каждый из этих героев будет обладать уникальным набором навыков, и вы сможете использовать их, чтобы сразиться с самыми сильными врагами Legion. Он включает в себя живые двухмерные представления персонажей, привлекательную среду и эффекты с высоким разрешением, динамическим двумерным пиксельным искусством.


Информация о модах

MOD V1


    • МЕНЮ МОД
    • Бог Мод
    • Множитель урона «64-10000000»
  • Информация:
    – Только Arm64.
    ‌- Рекомендую Nox 9 – 64 бита или LDplayer 9 – 64 бита.

MOD V2

  • Бесплатные покупки за реальные деньги;
  • Вы можете получать бесплатные вещи, не просматривая рекламу.
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 Теги темы: Режим бога

Скачать Gun Force: Action Shooting (Мод, Режим бога) v1.74 MOD APK

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MOD V1 111 Мб MOD V2 111 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 111 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 111 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Gun Force: Action Shooting (Мод, Режим бога)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 31 мая 2023 00:46
Васька,
Надеемся, что исправят в будущем обновлении
0
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Васька
Васька 30 мая 2023 22:17
Мод работает, НО! Есть ОГРОМНОЕ "НО" - невозможно убить мобов на 1-м уровне!!! Им невозможно нанести урон ВООБЩЕ!
+1
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