Описание

Gun Force — захватывающий шутер от первого лица с боковой прокруткой и элементами игрового процесса, напоминающими рогалики. Вам нужно будет поставить себя на место командира высокоразвитой армии сопротивления, известной как Gun Force, чтобы добиться успеха. В борьбе с Легионом, преступной организацией, угрожающей мировой стабильности, Gun Force использует различное известное оружие и способности. Было бы лучше, если бы вы уничтожили каждого врага на своем пути, от биотехнологических солдат до гигантского механического оружия и необычных боссов, которые стоят на вашем пути.





Элементы управления невероятно просты и интуитивно понятны, а игровой процесс представляет собой забавный гибрид традиционной механики шутера от первого лица и элементов рогалика. Увлекательная обстановка дает вам захватывающую историю, чтобы наслаждаться на досуге. По мере продвижения в игре вы сможете добавлять в отряд новых сильных героев. Каждый из этих героев будет обладать уникальным набором навыков, и вы сможете использовать их, чтобы сразиться с самыми сильными врагами Legion. Он включает в себя живые двухмерные представления персонажей, привлекательную среду и эффекты с высоким разрешением, динамическим двумерным пиксельным искусством.