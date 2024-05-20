android-1.ru / Игры / Экшен / Survival Tactics (Мод меню)
Survival Tactics (Мод меню)

Survival Tactics (Мод меню) 1.4.68

4
1
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.4.68
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
6waves
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 790 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 388
Скриншоты
Описание

Survival Tactics - это захватывающая игра, которая обеспечивает игроков тройной дозой адреналина, сливая в себе элементы стрельбы, приключений и стратегического планирования. В этой уникальной игре вы встретите нежить, расстреливая которую, сможете разработать стратегии выживания и окунуться в захватывающий мир ролевых приключений.


В мире "Survival Tactics" игроки окажутся в зомбиапокалипсисе, где нежить захватила планету, а выжившие сражаются за свою жизнь. Ваша задача - не только выживать в этом опасном мире, но и разрабатывать умные стратегии, чтобы противостоять волнам зомби и другим опасностям. Одним из ключевых аспектов игры является стрельба. Вам придется умело использовать различное оружие, чтобы очистить местности от нежити и обеспечить свою безопасность. Каждое оружие будет иметь свои особенности и преимущества, и вам предстоит выбирать наилучшее для различных ситуаций.


Однако "Survival Tactics" - это не просто шутер. Вам предстоит разрабатывать свои стратегии выживания. Вы должны будете управлять своими ресурсами, искать укрытия, создавать предметы первой необходимости и взаимодействовать с другими выжившими. Ваш выбор влияет на ваш успех и шансы на выживание. Помимо этого, игра предоставляет возможность погрузиться в мир ролевых приключений. Вы будете исследовать различные локации, встречать других выживших, выполнять квесты и раскрывать тайны этого нового мира.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Режим бога
  • Глупые враги
  • Игра на скорость
Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Survival Tactics (Мод меню) v1.4.68 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Survival Tactics (Мод меню) 790 Мб Ссылка 2 790 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Only Up 3D Parkour (Полная версия)
Only Up 3D Parkour (Полная версия)
Version: 820
Slaughter: The Lost Outpost (Мод, Режим бога)
Slaughter: The Lost Outpost (Мод, Режим бога)
Version: 1.42
Air Defence (Полная версия)
Air Defence (Полная версия)
Version: 1.0.1
Missing Land : Shoot&Loot RPG (Мод, Без рекламы)
Missing Land : Shoot&Loot RPG (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.47
Mimicry: Онлайн Хоррор Экшен (Мод меню)
Mimicry: Онлайн Хоррор Экшен (Мод меню)
Version: 1.4.3
RESOVA - Galaxy Battle Legend (Мод меню)
RESOVA - Galaxy Battle Legend (Мод меню)
Version: 2.0.7
Smits NTFM Supercar Mobile (Полная версия)
Smits NTFM Supercar Mobile (Полная версия)
Version: 1
The Scary Grimace Shake Horror (Полная версия)
The Scary Grimace Shake Horror (Полная версия)
Version: 1.0

Отзывы о Survival Tactics (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив