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Call of Duty®: Warzone™ Mobile

Call of Duty®: Warzone™ Mobile 3.6.2.18580071

70
5
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Требования:
Android -
Разработчик:
Activision Publishing, Inc.
Версия:
3.6.2.18580071
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
id приложения:
com.activision.callofduty.warzone
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
70
Комментарии:
0
Просмотров:
27 601

Call of Duty®: Warzone Mobile - представляет собой высокооктановый экшен, который привлекает игроков своим обширным и многообразным арсеналом оружия. Эта ключевая особенность позволяет геймерам погрузиться в мир боевых действий с огромным выбором вооружения, включая мощные дробовики, точные штурмовые винтовки и множество других видов огнестрельного оружия. Каждое оружие можно настроить и модифицировать, чтобы соответствовать личному стилю игры и стратегическим предпочтениям игрока.


Модификации оружия — одна из самых привлекательных функций игры. Игроки могут устанавливать различные оптические прицелы, стволы, приклады и рукоятки, тем самым создавая уникальное оружие, которое не только выглядит замечательно, но и повышает его боевые характеристики. Эти настройки позволяют игрокам адаптировать своё вооружение под конкретные сценарии боя, улучшая точность, управляемость и мощность выстрела.


Система прокачки в "Call of Duty®: Warzone Mobile" также заслуживает особого внимания. Игроки зарабатывают очки опыта за участие в сражениях, успешные действия и выполнение заданий. Эти очки опыта могут быть использованы для повышения уровня, благодаря чему открываются новые функции, оружие и награды. Это не только приносит ощущение прогресса и достижения, но и постоянно мотивирует игроков улучшать свои навыки и стратегии.



Скриншоты

Информация о модах

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Как установить APKS и ZIP-файл?


1. Загрузите файлы .apks или .zip с веб-сайта

2. Загрузите установщик разделенных APK (SAI)

3. Откройте SAI, перейдите в настройки и активируйте подпись перед установкой (для не-ROOT)

4. Установите APK, выберите оба файла и нажмите «Установить»

5. Наслаждаться

Скачать Call of Duty®: Warzone™ Mobile 3.6.2.18580071 взлом

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Скачать Call of Duty®: Warzone™ Mobile 1.8 Гб Ссылка 2 1.8 Гб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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