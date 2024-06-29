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Demon Hunter: Premium (Встроенный кэш)

Demon Hunter: Premium (Встроенный кэш) 61.107.8.0

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Скачать (1.5 Гб)
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Версия:
61.107.8.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
EA Publishing
Категория:
Экшен / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15 207

В Demon Hunter вы окунетесь в мрачный мир, где станете непревзойденным охотником на демонов. Вам предстоит сражаться с безжалостными существами, исследовать разнообразные миры и выполнять многочисленные задания, чтобы стать самым могущественным охотником.


Графика в игре выполнена в высоком качестве, что позволяет вам полностью погрузиться в атмосферу мира демонов. Борьба с врагами будет захватывающей и динамичной, а специальные эффекты и анимации добавят эпичности вашим сражениям.


Одна из главных особенностей Demon Hunter - это обширный интерактивный контент. Вам будет доступно множество заданий, миров и занятий, которые позволят вам проводить время с друзьями или противниками в онлайн-сценариях. Сражайтесь в командных битвах, участвуйте в PvP-сражениях или совместно исследуйте подземелья - выбор за вами.


Скриншоты

Информация о модах

  • Купить бесплатных персонажей за реальные деньги
  • Бессмертие
  • Высокий урон
 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Demon Hunter: Premium (Встроенный кэш) 61.107.8.0 взлом

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Без мода 1.5 Гб Без мода (ссылка 2) 1.5 Гб

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