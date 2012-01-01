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Poppy Playtime Chapter 4 (Мод, Без рекламы)

Poppy Playtime Chapter 4 (Мод, Без рекламы) 0.0.1

Погрузитесь в атмосферу кошмара на заброшенной фабрике, где страх и тайны сплетаются
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Версия:
0.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 883 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
90
Скриншоты
Описание

Poppy Playtime Chapter 4 возвращает игроков в зловещие коридоры заброшенной фабрики игрушек, где каждая тень дышит опасностью и тайнами прошлого. С первых секунд вас охватывает ощущение ужаса: детально проработанная 3D‑графика оживляет разрушенные цеха, а звуковые эффекты усиливают тревожное напряжение. Невидимые глаза следят за каждым шагом, заставляя сердце биться чаще и усиливая атмосфера неизбежной угрозы.


Дальнейшее погружение открывает серию сложных головоломок, которые требуют наблюдательности и логики. Каждая разгаданная загадка приоткрывает мрачные секреты фабрики, продвигая сюжет к шокирующим открытиям. Исследуйте коридоры, находите подсказки и открывайте новые области, чтобы раскрыть тайны прошлого. Ваши решения влияют на развитие истории, погружая в глубокую интрига и психологический ужас, превращая Chapter 4 в незабываемое и напряжённое приключение.


Информация о модах

Без рекламы

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Игра входит в подборки:
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Хорроры
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Poppy Playtime
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Poppy Playtime Chapter 4 (Мод, Без рекламы) v0.0.1 MOD APK

Скачать Poppy Playtime Chapter 4 (Мод, Без рекламы) 883 Мб Ссылка 2 883 Мб
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