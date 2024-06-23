Описание

The Walking Dead: Season Two продолжает мрачную историю Клементины — девочки, которая слишком рано повзрослела. Апокалипсис всё ещё в разгаре, и мертвецы по-прежнему не щадят никого. Но теперь угрозой становятся и живые: испуганные, озлобленные, готовые на всё ради ещё одного дня жизни. Клементина осталась одна, и каждая встреча с новым человеком — это риск, а не надежда. Здесь больше нет времени на наивность, только холодный расчёт и редкие моменты тепла, за которые нужно драться.





Ты играешь за Клементину, и именно твои действия определяют, кем она станет. Сюжет строится вокруг сложных моральных выборов, где не бывает правильных решений — только последствия. Пять эпизодов продолжают линию первого сезона, но добавляют ещё больше боли, тяжёлых решений и внутренних конфликтов. Эта история не про зомби. Она про человека, который вынужден выбирать: оставаться собой или сломаться, чтобы выжить. И, возможно, сделать то, чего никогда бы не позволила себе раньше.