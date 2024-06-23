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The Walking Dead: Season Two (Мод, Unlocked)

The Walking Dead: Season Two 1.38

Unlocked

Раньше она была просто ребёнком. Теперь — сама за себя, и за тех, кто рядом
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Версия:
1.38
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Skybound Game Studios, Inc
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 814 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

The Walking Dead: Season Two продолжает мрачную историю Клементины — девочки, которая слишком рано повзрослела. Апокалипсис всё ещё в разгаре, и мертвецы по-прежнему не щадят никого. Но теперь угрозой становятся и живые: испуганные, озлобленные, готовые на всё ради ещё одного дня жизни. Клементина осталась одна, и каждая встреча с новым человеком — это риск, а не надежда. Здесь больше нет времени на наивность, только холодный расчёт и редкие моменты тепла, за которые нужно драться.


Ты играешь за Клементину, и именно твои действия определяют, кем она станет. Сюжет строится вокруг сложных моральных выборов, где не бывает правильных решений — только последствия. Пять эпизодов продолжают линию первого сезона, но добавляют ещё больше боли, тяжёлых решений и внутренних конфликтов. Эта история не про зомби. Она про человека, который вынужден выбирать: оставаться собой или сломаться, чтобы выжить. И, возможно, сделать то, чего никогда бы не позволила себе раньше.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать The Walking Dead: Season Two (Мод, Unlocked) 814 Мб Ссылка 2 814 Мб
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