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ARK: Ultimate Mobile Edition (Мод, Unlocked)

ARK: Ultimate Mobile Edition (Мод, Unlocked) 1.0 b14

Величайшее приключение с динозаврами на вашем устройстве
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Версия:
1.0 b14
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Studio Wildcard
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 130
Скриншоты
Описание

ARK: Ultimate Mobile Edition переносит весь масштаб и глубину культовой франшизы на мобильные устройства! Приручайте и оседлайте древних существ, исследуйте обширные земли, от первобытных джунглей до футуристических миров, и сражайтесь в эпических племенных битвах.


В мобильной версии включена оригинальная карта "Остров", а также пять масштабных дополнений — Scorched Earth, Aberration, Extinction, Genesis: Part 1 и Part 2, обеспечивающих тысячи часов геймплея. Исследуйте, приручайте сотни доисторических и фантастических существ, собирайте досье древних исследователей и участвуйте в захватывающих битвах с легендарными боссами. ARK: Ultimate Mobile Edition — это приключение, где история, стратегия и выживание объединяются в захватывающий игровой опыт.


Информация о модах

Карты, консоли и функции, продаваемые в игре за реальные деньги, — все это разблокировано.

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать ARK: Ultimate Mobile Edition (Мод, Unlocked) 1.8 Гб Ссылка 2 1.8 Гб
Старые версии ARK: Ultimate Mobile Edition
Version 1.0 Version TG 1.0


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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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