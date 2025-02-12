Описание

ARK: Ultimate Mobile Edition переносит весь масштаб и глубину культовой франшизы на мобильные устройства! Приручайте и оседлайте древних существ, исследуйте обширные земли, от первобытных джунглей до футуристических миров, и сражайтесь в эпических племенных битвах.





В мобильной версии включена оригинальная карта "Остров", а также пять масштабных дополнений — Scorched Earth, Aberration, Extinction, Genesis: Part 1 и Part 2, обеспечивающих тысячи часов геймплея. Исследуйте, приручайте сотни доисторических и фантастических существ, собирайте досье древних исследователей и участвуйте в захватывающих битвах с легендарными боссами. ARK: Ultimate Mobile Edition — это приключение, где история, стратегия и выживание объединяются в захватывающий игровой опыт.