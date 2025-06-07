Archmagic Survivors TD (Мод меню) 1.0.2
Ураганы магии, орды монстров и башенная защита с рогалик-огоньком
Archmagic Survivors TD — это экшен-рогалик с элементами башенной защиты, где ты выступаешь в роли мага-стихийника, отражающего бесконечные волны врагов. Каждые пять минут — новая атака, новый враг, новый выбор: во что вложить улучшение — в огонь, лёд или яд? Построй оборону, сражайся лично, управляй полем боя и выживай всё дольше.
Игра предлагает десятки уникальных умений: от огненных шаров до ледяных шипов и ядовитых дождей. Враги тоже не промах — у каждого свои способности и слабости. Стихийная система делает каждую волну тактически насыщенной. Разблокируй новые артефакты, усиливай магию, экспериментируй с билдами. Всё офлайн, без доната. В Archmagic Survivors TD ты — последняя линия между крепостью и хаосом.
1. Нет перезарядки навыков
2. Неограниченный вызов сундуков
3. Меню модов
Примечание: для получения более подробной информации посмотрите превью игры.
Скачать Archmagic Survivors TD (Мод меню) v1.0.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.