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Archmagic Survivors TD (Мод меню)

Archmagic Survivors TD (Мод меню) 1.0.2

Ураганы магии, орды монстров и башенная защита с рогалик-огоньком
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 9
Разработчик:
playducky.com
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Вчера, 22:40
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 180 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Archmagic Survivors TD — это экшен-рогалик с элементами башенной защиты, где ты выступаешь в роли мага-стихийника, отражающего бесконечные волны врагов. Каждые пять минут — новая атака, новый враг, новый выбор: во что вложить улучшение — в огонь, лёд или яд? Построй оборону, сражайся лично, управляй полем боя и выживай всё дольше.


Игра предлагает десятки уникальных умений: от огненных шаров до ледяных шипов и ядовитых дождей. Враги тоже не промах — у каждого свои способности и слабости. Стихийная система делает каждую волну тактически насыщенной. Разблокируй новые артефакты, усиливай магию, экспериментируй с билдами. Всё офлайн, без доната. В Archmagic Survivors TD ты — последняя линия между крепостью и хаосом.


Информация о модах

1. Нет перезарядки навыков

2. Неограниченный вызов сундуков

3. Меню модов


Примечание: для получения более подробной информации посмотрите превью игры.

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Мод меню

Скачать Archmagic Survivors TD (Мод меню) v1.0.2 MOD APK

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Скачать Archmagic Survivors TD (Мод меню) 180 Мб Ссылка 2 180 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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