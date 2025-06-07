Описание

Archmagic Survivors TD — это экшен-рогалик с элементами башенной защиты, где ты выступаешь в роли мага-стихийника, отражающего бесконечные волны врагов. Каждые пять минут — новая атака, новый враг, новый выбор: во что вложить улучшение — в огонь, лёд или яд? Построй оборону, сражайся лично, управляй полем боя и выживай всё дольше.





Игра предлагает десятки уникальных умений: от огненных шаров до ледяных шипов и ядовитых дождей. Враги тоже не промах — у каждого свои способности и слабости. Стихийная система делает каждую волну тактически насыщенной. Разблокируй новые артефакты, усиливай магию, экспериментируй с билдами. Всё офлайн, без доната. В Archmagic Survivors TD ты — последняя линия между крепостью и хаосом.