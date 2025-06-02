Описание

Mercenary Children — это тактическая ролевая игра с глубокой кастомизацией, где ты берёшь под контроль уникальных бойцов и прокладываешь путь к славе и золоту. Каждые 5 минут — настройка снаряжения, принятие боевых решений, прокачка навыков и подготовка к новым миссиям. Здесь каждый персонаж — как универсальный инструмент войны, и только ты решаешь, как его использовать: как танка, стрелка, медика или нечто совершенно своё.





Система прогресса позволяет героям гибко развиваться вне рамок привычных классов, создавая необычные комбинации и стратегии. Бои требуют расчёта, а успех зависит не только от силы, но и от умения адаптироваться. За выполнение заданий ты получаешь прибыль и ресурсы, а с ними — возможность усилить команду, открыть новые способности и испытать ещё более сложные вызовы. Если ты любишь RPG с акцентом на тактику и развитие, Mercenary Children точно займёт своё место в твоей коллекции.