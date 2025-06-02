MercenaryChildren (Мод меню) 1.06
Построй своего героя, собери отряд и преврати наёмников в легенду
Mercenary Children — это тактическая ролевая игра с глубокой кастомизацией, где ты берёшь под контроль уникальных бойцов и прокладываешь путь к славе и золоту. Каждые 5 минут — настройка снаряжения, принятие боевых решений, прокачка навыков и подготовка к новым миссиям. Здесь каждый персонаж — как универсальный инструмент войны, и только ты решаешь, как его использовать: как танка, стрелка, медика или нечто совершенно своё.
Система прогресса позволяет героям гибко развиваться вне рамок привычных классов, создавая необычные комбинации и стратегии. Бои требуют расчёта, а успех зависит не только от силы, но и от умения адаптироваться. За выполнение заданий ты получаешь прибыль и ресурсы, а с ними — возможность усилить команду, открыть новые способности и испытать ещё более сложные вызовы. Если ты любишь RPG с акцентом на тактику и развитие, Mercenary Children точно займёт своё место в твоей коллекции.
- Меню модов
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Режим Бога
Скачать MercenaryChildren (Мод меню) v1.06 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.