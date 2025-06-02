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MercenaryChildren (Мод меню)

MercenaryChildren (Мод меню) 1.06

Построй своего героя, собери отряд и преврати наёмников в легенду
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Версия:
1.06
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
NBOXGAMES
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 20:53
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 135 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Mercenary Children — это тактическая ролевая игра с глубокой кастомизацией, где ты берёшь под контроль уникальных бойцов и прокладываешь путь к славе и золоту. Каждые 5 минут — настройка снаряжения, принятие боевых решений, прокачка навыков и подготовка к новым миссиям. Здесь каждый персонаж — как универсальный инструмент войны, и только ты решаешь, как его использовать: как танка, стрелка, медика или нечто совершенно своё.


Система прогресса позволяет героям гибко развиваться вне рамок привычных классов, создавая необычные комбинации и стратегии. Бои требуют расчёта, а успех зависит не только от силы, но и от умения адаптироваться. За выполнение заданий ты получаешь прибыль и ресурсы, а с ними — возможность усилить команду, открыть новые способности и испытать ещё более сложные вызовы. Если ты любишь RPG с акцентом на тактику и развитие, Mercenary Children точно займёт своё место в твоей коллекции.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

Скачать MercenaryChildren (Мод меню) v1.06 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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